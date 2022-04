Homem é surpreendido por pistoleiros e assassinado no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Wallace Cássio de Souza Lopes, 38 anos foi assassinado com tiros na avenida Joaquim Nabuco, no Centro da cidade de Manaus.

Segundo informações dos policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), indivíduos não identificados chegaram em um carro no local do homicídio.

Um dos homens desceu e chegou próximo do Wallace Cássio que havia descido do apartamento onde morava. Ele foi surpreendido com vários tiros que acertaram o tórax e cabeça.

Ainda segundo informações dos policiais, a vítima foi atingida com sete tiros de pistola. A polícia apontou que o homem era usuário de drogas e vendia entorpecentes na localidade. Há possibilidade da morte ser um acerto de contas.

A Polícia Técnico Científica esteve no local fez a perícia. Os agentes do Instituto Médico Legal (IML), removeram o corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Secretos (DEHS), deve investigar o caso para chegar até os autores dos disparos.

Foto: Elizeu Lopes

Edição Web: Bruna Oliveira

