Polícia

Suspeito colocou itens em mochila e saiu do local

Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (05/05) flagrou o momento em que um homem, ainda não identificado, furta produtos de limpeza de uma lavanderia self-service no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança, o suspeito recolhe detergentes e outros itens do estabelecimento, guardando-os em uma mochila antes de fugir. Durante a ação, um cliente que estava no local observa toda a movimentação, mas não reage.

Até o momento, não há informações sobre a identidade ou a localização do envolvido. A equipe do Portal Em Tempo solicitou nota à Polícia Civil sobre o caso, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.

Veja vídeo:

Vídeo mostra homem furtando produtos de lavanderia 24h no Japiim em Manaus pic.twitter.com/NT9wimQhqM — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 5, 2026

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