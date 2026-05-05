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Mais de mil aprovados para analista podem indicar cidades de preferência

Os convocados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025 para o cargo de analista técnico-administrativo têm até as 23h59 desta terça-feira (05/05) para escolher o local de trabalho.

A convocação foi publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que chamou mais de mil candidatos aprovados na segunda edição do concurso. Além do edital no Diário Oficial da União, os participantes também foram avisados por e-mail.

A escolha deve ser feita pelo site ou aplicativo SouGov.br, usando login da conta gov.br. Durante o processo, o candidato pode indicar as cidades onde deseja trabalhar, em ordem de preferência.

Apesar disso, o preenchimento não é obrigatório. Caso o candidato não informe suas opções, o próprio ministério vai definir a lotação conforme a necessidade da administração pública.

Segundo o edital, a escolha registrada no sistema já vale como aceitação formal da vaga, inclusive quando for em cidades fora das capitais.

Os aprovados poderão ser distribuídos em até 36 órgãos federais em diferentes regiões do país. A definição leva em conta critérios como ordem de classificação, vagas disponíveis e prioridades legais, como reserva para pessoas com deficiência.

Em casos de lotação em Brasília ou capitais, não é permitido recusar a vaga. Se isso acontecer, será considerado desistência. Já para cidades do interior, o candidato só poderá ser enviado para locais que tenha indicado previamente.

O cargo faz parte de uma nova carreira do Executivo Federal, com atuação em diferentes órgãos, criada para reforçar o trabalho técnico na administração pública.

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