Cultura

Edson Piola, um dos protagonistas da obra, destacou a emoção de participar do momento

O Cineteatro Guarany recebeu, na noite de terça-feira (05/05), a exibição do documentário “Edson, Antônio e Zequinha Piola – Os Irmãos Coragem do Futebol Amazonense”, dirigido pelo cineasta Sérgio Cardoso. A sessão integrou a programação do projeto “Cinema de Arte”, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Com o público reunido no espaço, o filme apresentou a trajetória dos irmãos Piola, nomes que marcaram o futebol amazonense, a partir de relatos que resgatam diferentes momentos da história esportiva do estado. A narrativa percorre experiências vividas dentro e fora de campo, evidenciando a relação dos atletas com clubes tradicionais e com espaços que fizeram parte da memória esportiva local.

Ao longo da exibição, o documentário também evidenciou o papel do futebol na construção de vínculos afetivos e sociais, trazendo à tona lembranças que conectam esporte, cidade e identidade cultural.

Edson Piola, um dos protagonistas da obra, destacou a emoção de participar do momento e reencontrar o público. “Foi uma satisfação muito grande. Eu não esperava viver algo assim hoje, rever amigos e encontrar o teatro cheio. Foi realmente emocionante”, afirmou.

A exibição integrou a programação do “Cinema de Arte”, iniciativa que promove a circulação de produções audiovisuais e contribui para a valorização de narrativas ligadas à memória e à cultura do Amazonas.

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