Polícia

Professor também é investigado por favorecimento à prostituição

Um homem de 48 anos foi preso nesta quarta-feira (06/05), no bairro Zumbi, zona Leste de Manaus, suspeito de estuprar crianças e adolescentes que frequentavam uma escolinha de futebol mantida por ele.

De acordo com as investigações da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o investigado também responde por favorecimento à prostituição.

Segundo a delegada Mayara Magna, o caso veio à tona após a mãe de um adolescente de 13 anos encontrar conversas inadequadas no celular do filho. Nas mensagens, o homem solicitava fotos e conteúdos de cunho sexual. Ao ser questionado pela mãe, o jovem relatou que também havia sido vítima de abusos praticados pelo professor.

Durante a prisão, os policiais encontraram pornografia infantil no celular do suspeito. Ele permanece preso e está à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Dono de escolinha de futebol é preso suspeito de estuprar alunos em Manaus pic.twitter.com/13ZeCx6yNF — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 6, 2026

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