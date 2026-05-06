Segurança Presente

Ação da Polícia Civil combate abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na capital e interior

A Operação Segurança Presente da PC-AM resultou na prisão de 37 suspeitos de crimes contra crianças e adolescentes em apenas 24 horas no Amazonas. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deflagrou a ação na terça-feira (5), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

Além disso, a operação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), das Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) e das Delegacias Especializadas de Polícia (DEPs). Dessa maneira, a ação alcançou municípios do interior e também a capital amazonense.

Segundo a corporação, a operação intensificou o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o estado. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil reforçou o trabalho de prevenção e repressão aos crimes sexuais contra menores.

Prisões ocorreram na capital e no interior

Nas primeiras horas da operação, os policiais realizaram 37 prisões. Desse total, 24 ocorreram no interior do Amazonas e nove em Manaus por cumprimento de mandados judiciais.

Além disso, os agentes efetuaram quatro prisões em flagrante, sendo duas na capital e duas no interior. Com isso, a operação ampliou a atuação simultânea das equipes em diferentes regiões do estado.

As ocorrências foram registradas nos municípios de:

Autazes

Barcelos

Borba

Boca do Acre

Carauari

Humaitá

Itacoatiara

Jutaí

Manacapuru

Nova Olinda do Norte

Novo Aripuanã

Parintins

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva

São Sebastião do Uatumã

Tefé

Polícia destaca dificuldades logísticas no interior

De acordo com o delegado Henrique Brasil, diretor do DPI, as operações fazem parte de um trabalho contínuo da Polícia Civil no enfrentamento da criminalidade no Amazonas.

Além disso, ele destacou as dificuldades enfrentadas pelas equipes no interior do estado, principalmente por causa das grandes distâncias e limitações estruturais dos municípios. Ainda assim, o delegado afirmou que os policiais seguem atuando de forma intensa nas investigações e no cumprimento de mandados.

“Mesmo diante desse cenário, o empenho, a dedicação e o compromisso dos policiais civis lotados no interior têm sido fundamentais para garantir uma resposta efetiva do Estado”, afirmou.

Casos de destaque envolveram estupro de vulnerável

Entre os casos destacados pela Polícia Civil, está a prisão preventiva de um homem de 54 anos em Boca do Acre. Segundo as investigações, ele teria cometido crimes sexuais contra crianças e adolescentes da própria família. Além disso, os investigadores identificaram múltiplas vítimas durante as apurações.

Enquanto isso, em Manaus, os policiais prenderam preventivamente um homem de 26 anos suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos.

Conforme a investigação, o suspeito abordou a vítima em via pública enquanto ela retornava para casa. Em seguida, ele teria praticado atos libidinosos e ainda ameaçado a criança de morte.

Delegada afirma que operação fortalece proteção às vítimas

A delegada Mayara Magna, titular da Depca, afirmou que a operação representa um avanço importante no enfrentamento aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Segundo ela, a ação reforça a atuação estratégica da Polícia Civil no cumprimento de mandados de prisão e na retirada de criminosos de circulação. Além disso, a delegada destacou que a operação fortalece a sensação de segurança da população.

“Esse trabalho não apenas responsabiliza os autores, como também contribui diretamente para a prevenção de novos crimes”, destacou.

Por fim, Mayara Magna ressaltou que crianças e adolescentes precisam receber prioridade absoluta na garantia de direitos e proteção integral.

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