Nacional – A Marinha do Brasil anunciou novidades importantes para quem deseja seguir a carreira militar. Foram abertas as inscrições para o concurso da Escola Naval, com 49 vagas, e prorrogado o prazo para o Colégio Naval, que oferece 156 vagas. As oportunidades contemplam ambos os sexos e oferecem formação gratuita com remuneração mensal.
Confira abaixo os detalhes de cada processo seletivo:
1. Colégio Naval (Ensino Médio)
Ideal para jovens que concluíram ou estão finalizando o 9º ano do Ensino Fundamental. O Colégio Naval, em Angra dos Reis (RJ), funciona em regime de internato e oferece o Ensino Médio junto à formação militar.
- Vagas: 156 (142 masculinas e 14 femininas).
- Prazo de Inscrição: Prorrogado até 14 de maio.
- Requisitos: Ter entre 15 e menos de 18 anos (até 30/06 do ano de início do curso).
- Benefícios: Ensino gratuito, alimentação, uniforme e assistência médica.
- Auxílio Financeiro: R$ 1.526,92 mensais durante o curso.
- Taxa: R$ 110,00.
2. Escola Naval (Ensino Superior)
Localizada no Rio de Janeiro, é a instituição de ensino superior mais antiga do Brasil, responsável por formar os Oficiais da Marinha.
- Vagas: 49 (37 masculinas e 12 femininas).
- Requisitos: Ensino Médio completo (ou em fase de conclusão) e idade entre 18 e menos de 23 anos (até 30/06 do ano de início do curso).
- Formação: Graduação em Ciências Navais (Habilitações em mecânica, eletrônica, sistemas de armas ou administração).
- Auxílio Financeiro: R$ 1.719,26 mensais (Aspirantes).
- Carreira: Ao final, os alunos tornam-se Guardas-Marinha e participam da viagem de instrução internacional a bordo do Navio-Escola “Brasil”.
Etapas dos Concursos
Ambos os processos seletivos são rigorosos e exigem preparo físico e intelectual:
- Prova Objetiva: Disciplinas como Matemática, Português, Inglês e Física/Ciências (conforme o edital).
- Redação.
- Eventos Complementares: Inspeção de saúde, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica e verificação de documentos.
Como realizar a inscrição
Os interessados devem acessar o portal oficial da Marinha para garantir a participação. Clique no link abaixo para ser redirecionado à página de seleção:
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Há possibilidade de isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.
Dica: Realize a inscrição com antecedência para evitar instabilidades no sistema nos últimos dias do prazo.
Tabela Resumo das Oportunidades:
|Instituição
|Escolaridade
|Vagas
|Idade
|Bolsa Auxílio
|Colégio Naval
|Nível Fundamental
|156
|15 a 17 anos
|R$ 1.526,92
|Escola Naval
|Nível Médio
|49
|18 a 22 anos
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