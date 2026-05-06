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Oportunidades são para jovens com níveis Fundamental e Médio; as remunerações durante a formação podem chegar a R$ 1.719,26.

Publicado em 06 de maio de 2026

Por EM TEMPO

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Nacional – A Marinha do Brasil anunciou novidades importantes para quem deseja seguir a carreira militar. Foram abertas as inscrições para o concurso da Escola Naval, com 49 vagas, e prorrogado o prazo para o Colégio Naval, que oferece 156 vagas. As oportunidades contemplam ambos os sexos e oferecem formação gratuita com remuneração mensal.

Confira abaixo os detalhes de cada processo seletivo:

1. Colégio Naval (Ensino Médio)

Ideal para jovens que concluíram ou estão finalizando o 9º ano do Ensino Fundamental. O Colégio Naval, em Angra dos Reis (RJ), funciona em regime de internato e oferece o Ensino Médio junto à formação militar.

Vagas: 156 (142 masculinas e 14 femininas).

156 (142 masculinas e 14 femininas). Prazo de Inscrição: Prorrogado até 14 de maio .

Prorrogado até . Requisitos: Ter entre 15 e menos de 18 anos (até 30/06 do ano de início do curso).

Ter entre 15 e menos de 18 anos (até 30/06 do ano de início do curso). Benefícios: Ensino gratuito, alimentação, uniforme e assistência médica.

Ensino gratuito, alimentação, uniforme e assistência médica. Auxílio Financeiro: R$ 1.526,92 mensais durante o curso.

R$ 1.526,92 mensais durante o curso. Taxa: R$ 110,00.

2. Escola Naval (Ensino Superior)

Localizada no Rio de Janeiro, é a instituição de ensino superior mais antiga do Brasil, responsável por formar os Oficiais da Marinha.

Vagas: 49 (37 masculinas e 12 femininas).

49 (37 masculinas e 12 femininas). Requisitos: Ensino Médio completo (ou em fase de conclusão) e idade entre 18 e menos de 23 anos (até 30/06 do ano de início do curso).

Ensino Médio completo (ou em fase de conclusão) e idade entre 18 e menos de 23 anos (até 30/06 do ano de início do curso). Formação: Graduação em Ciências Navais (Habilitações em mecânica, eletrônica, sistemas de armas ou administração).

Graduação em Ciências Navais (Habilitações em mecânica, eletrônica, sistemas de armas ou administração). Auxílio Financeiro: R$ 1.719,26 mensais (Aspirantes).

R$ 1.719,26 mensais (Aspirantes). Carreira: Ao final, os alunos tornam-se Guardas-Marinha e participam da viagem de instrução internacional a bordo do Navio-Escola “Brasil”.

Etapas dos Concursos

Ambos os processos seletivos são rigorosos e exigem preparo físico e intelectual:

Prova Objetiva: Disciplinas como Matemática, Português, Inglês e Física/Ciências (conforme o edital). Redação. Eventos Complementares: Inspeção de saúde, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica e verificação de documentos.

Como realizar a inscrição

Os interessados devem acessar o portal oficial da Marinha para garantir a participação. Clique no link abaixo para ser redirecionado à página de seleção:

👉 CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER NOS CONCURSOS DA MARINHA

Há possibilidade de isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

Dica: Realize a inscrição com antecedência para evitar instabilidades no sistema nos últimos dias do prazo.

Tabela Resumo das Oportunidades:

Instituição Escolaridade Vagas Idade Bolsa Auxílio Colégio Naval Nível Fundamental 156 15 a 17 anos R$ 1.526,92 Escola Naval Nível Médio 49 18 a 22 anos

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