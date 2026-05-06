Encontro

Evento reúne especialistas e empresários para debater inovação, IA e novas oportunidades no setor de energia renovável

O setor de energia solar e renovável no Amazonas atravessa um período decisivo de amadurecimento e transição tecnológica. Com foco nessa evolução, a AmeRenovaveis (antiga AmeSolar) realiza, no dia 07 de maio, das 17h às 19h, o encontro “Fortalecendo hoje as energias renováveis do amanhã”. O evento ocorrerá na Sala Lab do Sebrae AM, localizado na Av. Leonardo Malcher, 924, Centro, e é voltado a empresas associadas e convidados especiais.

Segundo a presidente da associação, Helane Souza, o objetivo central é preparar o empresariado local para as novas exigências do mercado. “O foco é fortalecer o relacionamento entre os empresários do setor e preparar as empresas para crescerem alinhadas às novas tecnologias e à Inteligência Artificial (IA)”, afirma a executiva.

Para Helane, o momento é ideal para ampliar as discussões sobre o potencial da matriz energética brasileira. “O Brasil possui uma matriz limpa, com destaque para a fonte solar. Como produzimos muita energia durante o dia, acreditamos que o carregamento de veículos e a utilização de baterias (BESS) nesse período, aliviando as redes de transmissão e distribuição, é uma tendência irreversível. Nossos profissionais precisam estar prontos para essa demanda”, destaca a presidente.

O debate contará com especialistas renomados: Geraldo Magela, consultor do Sebrae, que abordará o “Radar Organizacional para o crescimento da sua empresa”; e Roberto Dibo, diretor de Engenharia no Instituto Miranda, que apresentará o tema “O Futuro da Mobilidade Elétrica: Eletropostos, BESS e Novas Oportunidades de Negócio”. Juntos, eles trarão visões estratégicas sobre o amadurecimento técnico do setor.

Defesa do Associado: Canal de Denúncias e Inovação

Um dos pontos altos do evento será o lançamento oficial de duas ferramentas para a segurança jurídica e operacional dos membros: um ChatBot e um Canal de Denúncias.

O novo canal terá a missão de coletar relatos de infrações cometidas pela concessionária de energia. Os dados serão organizados por temas e submetidos a uma análise técnica de especialistas em regulação. “O canal de denúncias tem um papel fiscalizador. Caso sejam identificadas práticas que violem as leis, a associação buscará o diálogo com a concessionária e, se necessário, apresentará denúncias coletivas à ANEEL ou via judicial para defender os direitos dos nossos associados”, reforça Helane Souza.

Expansão e Próximos Passos

Além do encontro de maio, a AmeRenovaveis planeja uma agenda intensa para o segundo semestre. Em parceria com o Sebrae, a associação pretende expandir os benefícios da economia gerada pela energia limpa para um número cada vez maior de empresários amazonenses, consolidando o setor como motor de desenvolvimento sustentável na região.

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