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Áudios com detalhes das agressões ajudaram no avanço das investigações

A empresária Carolina Sthela Ferreira dos Anjos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta quinta-feira (07/05), suspeita de agredir e torturar uma empregada doméstica grávida de cinco meses, em Paço do Lumiar, na Grande São Luís.

Na quarta-feira (06), equipes da Polícia Civil foram até a casa da empresária para intimá-la a prestar depoimento, mas ela não foi encontrada. Segundo os investigadores, apenas uma funcionária estava no imóvel no momento da visita. A defesa informou que Carolina pretende se apresentar voluntariamente à delegacia.

Sobre o caso

O caso aconteceu no dia 17 de abril, na casa onde a jovem trabalhava como empregada doméstica. Grávida de cinco meses, ela afirmou à polícia que foi espancada após a patroa suspeitar que ela havia roubado um anel da residência.

Segundo o depoimento da vítima, ela sofreu puxões de cabelo, socos, murros e foi derrubada no chão durante as agressões. Enquanto era atacada, tentou proteger a barriga por causa da gravidez. Exames de corpo de delito confirmaram as lesões, e fotos mostram hematomas espalhados pelo corpo da jovem.

Nos áudios enviados em um grupo de mensagens, Carolina descreve as agressões e conta que teve ajuda de um homem armado, ainda não identificado, para pressionar a doméstica a revelar onde estaria a joia desaparecida.

“Quase uma hora essa menina no massacre, tapa, murro e pisava nos dedos”, afirmou a empresária em uma das gravações.

De acordo com o relato, a jovem foi colocada de joelhos, teve o cabelo puxado e foi ameaçada enquanto procurava o anel pela casa. Mesmo após a joia ser encontrada no cesto de roupas sujas, as agressões continuaram.

Em outro trecho dos áudios, Carolina afirma que um policial conhecido dela evitou que fosse levada para a delegacia logo após o caso. “Parou uma viatura no meio da rua, eles vieram aqui de manhã. Mas veio um policial que me conhecia. Sorte minha, né? E sorte dela também”, disse

A empresária também registrou boletim de ocorrência, mas apresentou uma versão diferente à polícia. Ela alegou que encontrou as joias na bolsa da empregada e que a jovem fugiu do condomínio antes da chegada dos policiais.

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