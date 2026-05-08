A delegação amazonense de parajiu-jitsu fez história ao conquistar a quarta colocação geral na Copa Arnold de Parajiu-jitsu, realizada no Shopping Center Norte, em São Paulo.
Composta por cinco atletas, a equipe liderada por Leandro Luca conquistou cinco medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze na competição nacional.
A delegação retornou ao Amazonas nesta segunda-feira (4) e foi recebida por apoiadores e praticantes da modalidade.
Competição reuniu atletas de todo o Brasil
A Copa Arnold de Parajiu-jitsu reuniu mais de mil competidores de vários estados brasileiros e é considerada uma das principais competições do calendário nacional da modalidade.
Mesmo com limitações financeiras e falta de apoio, a equipe amazonense conseguiu se destacar entre representantes dos 26 estados e do Distrito Federal.
Segundo Leandro Luca, o resultado poderia ter sido ainda maior com mais incentivo ao paradesporto.
“Poderíamos ter ido mais longe, mas falta apoio das autoridades locais e incentivo. Nossa delegação poderia ter sido maior e ter fechado em primeiro lugar”, afirmou.
Atletas amazonenses conquistam destaque nacional
Os atletas amazonenses garantiram importantes resultados individuais durante a competição.
Medalhistas da delegação amazonense
- Ronaldo Silva – ouro na categoria classe E3 faixa preta e ouro no absoluto;
- Maurício Nogueira – ouro na categoria classe A3 faixa preta e prata no absoluto;
- Matheus Segadilha – ouro na categoria classe L2 faixa preta;
- Fran Gennesis – prata na categoria e bronze no absoluto;
- Thiago Oliveira – ouro na categoria e bronze no absoluto.
Parajiu-jitsu fortalece inclusão social
A Federação Amazonense de Parajiu-jitsu (FAPJJ) destacou a importância da modalidade para a inclusão social e o fortalecimento do esporte paralímpico no Amazonas.
Segundo a entidade, a prática da arte suave contribui para o desenvolvimento social, autoestima e qualidade de vida dos paratletas, além de ampliar a visibilidade do esporte inclusivo no estado.
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