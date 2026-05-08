Paraatletas

Delegação amazonense conquista nove medalhas e se destaca entre equipes de todo o Brasil em competição realizada em São Paulo.

A delegação amazonense de parajiu-jitsu fez história ao conquistar a quarta colocação geral na Copa Arnold de Parajiu-jitsu, realizada no Shopping Center Norte, em São Paulo.

Composta por cinco atletas, a equipe liderada por Leandro Luca conquistou cinco medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze na competição nacional.

A delegação retornou ao Amazonas nesta segunda-feira (4) e foi recebida por apoiadores e praticantes da modalidade.

Competição reuniu atletas de todo o Brasil

A Copa Arnold de Parajiu-jitsu reuniu mais de mil competidores de vários estados brasileiros e é considerada uma das principais competições do calendário nacional da modalidade.

Mesmo com limitações financeiras e falta de apoio, a equipe amazonense conseguiu se destacar entre representantes dos 26 estados e do Distrito Federal.

Segundo Leandro Luca, o resultado poderia ter sido ainda maior com mais incentivo ao paradesporto.

“Poderíamos ter ido mais longe, mas falta apoio das autoridades locais e incentivo. Nossa delegação poderia ter sido maior e ter fechado em primeiro lugar”, afirmou.

Atletas amazonenses conquistam destaque nacional

Os atletas amazonenses garantiram importantes resultados individuais durante a competição.

Medalhistas da delegação amazonense

Ronaldo Silva – ouro na categoria classe E3 faixa preta e ouro no absoluto;

Maurício Nogueira – ouro na categoria classe A3 faixa preta e prata no absoluto;

Matheus Segadilha – ouro na categoria classe L2 faixa preta;

Fran Gennesis – prata na categoria e bronze no absoluto;

Thiago Oliveira – ouro na categoria e bronze no absoluto.

Parajiu-jitsu fortalece inclusão social

A Federação Amazonense de Parajiu-jitsu (FAPJJ) destacou a importância da modalidade para a inclusão social e o fortalecimento do esporte paralímpico no Amazonas.

Segundo a entidade, a prática da arte suave contribui para o desenvolvimento social, autoestima e qualidade de vida dos paratletas, além de ampliar a visibilidade do esporte inclusivo no estado.

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