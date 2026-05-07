Indústria

Relatório aponta crescimento acelerado da indústria esportiva global, impulsionada por mídia, patrocínios e audiência.

Publicado em 07 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O mercado esportivo global alcançou US$ 174 bilhões em receitas em 2025, segundo o relatório Sports IP Revenue League 2026, da Two Circles.

O estudo mostra que a indústria esportiva cresce a uma taxa anual de 6% desde 2015, quase o dobro da economia global no mesmo período.

Direitos de mídia, patrocínios e expansão da audiência estão entre os principais fatores que impulsionam o setor.

Futebol lidera receitas do esporte mundial

O futebol segue como a modalidade mais valiosa da indústria esportiva global.

Segundo o levantamento, propriedades ligadas ao futebol concentram 27% de toda a receita mundial do esporte.

O domínio acontece por conta do alcance internacional da modalidade, do calendário contínuo e da presença de grandes competições ao longo de todo o ano.

Além do futebol, esportes populares nos Estados Unidos, como futebol americano e basquete, também ocupam posições de destaque no mercado global.

Esportes coletivos dominam a indústria

Os esportes coletivos com bola representam 70% de toda a receita da indústria esportiva mundial.

Já modalidades de corrida, como automobilismo e turfe, concentram cerca de 13% do mercado.

O restante das receitas é dividido entre esportes individuais, modalidades de combate, eSports e outras organizações esportivas.

Estados Unidos concentram maior força econômica

Os Estados Unidos permanecem como o maior mercado esportivo do planeta.

De acordo com o relatório, propriedades esportivas sediadas no país respondem por mais da metade da receita global do setor.

Entre as 100 maiores propriedades esportivas do mundo, 45 estão nos EUA, incluindo ligas como a NFL e a NBA.

Direitos de mídia impulsionam crescimento

O estudo aponta que o modelo centralizado de exploração comercial adotado pelas ligas americanas ajuda a elevar receitas com direitos de transmissão e patrocínios.

A NBA aparece entre as organizações que mais cresceram em 2025 após fechar novos contratos de mídia avaliados em aproximadamente US$ 77 bilhões ao longo de 11 anos.

A FIFA também registrou crescimento impulsionado pela reformulação do Mundial de Clubes.

Já a TKO Group, responsável pelo UFC e pela WWE, ampliou receitas após novos acordos comerciais e contratos de mídia.

Esporte feminino ganha força comercial

O esporte feminino também apresentou forte crescimento em 2025.

A Euro Feminina da UEFA dobrou sua arrecadação em relação à edição anterior, passando de US$ 73 milhões em 2022 para US$ 148 milhões em 2025.

A competição bateu recorde de público, com mais de 650 mil ingressos vendidos, reforçando o potencial comercial das modalidades femininas.

Segundo o relatório, o crescimento da audiência e a valorização dos direitos de mídia estão entre os principais fatores para a expansão do esporte feminino no mercado global.

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