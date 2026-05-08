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Marca da Ambev aposta na emoção e na nostalgia para reacender a confiança dos brasileiros rumo ao hexa

Ronaldo Fenômeno, um dos maiores nomes da história da Seleção Brasileira, protagoniza a nova campanha da Brahma para a Copa do Mundo FIFA 2026. A ação marca o lançamento do movimento “Tá Liberado Acreditar” e aposta na emoção dos torcedores para reacender a confiança dos brasileiros na busca pelo hexa.

Além de Ronaldo Nazário, a campanha também conta com a participação especial de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

Ambientado no centro do Rio de Janeiro, o filme mistura nostalgia, superstição e paixão pelo futebol para retratar o clima de Copa do Mundo que mobiliza o país.

A campanha chega em um momento de baixa confiança dos brasileiros em relação ao sexto título mundial. Segundo pesquisas recentes do Datafolha e da Quaest, o otimismo em torno do hexa está entre os menores das últimas décadas.

Campanha aposta na emoção do torcedor

Com a proposta “Tá Liberado Acreditar”, a Brahma busca resgatar o sentimento que tradicionalmente acompanha os brasileiros durante os Mundiais.

A iniciativa incentiva os torcedores a viverem novamente a Copa do Mundo com emoção, esperança e confiança na Seleção Brasileira.

“Eu já vivi Copas em que muita gente duvidava da gente, e é aí que o futebol surpreende. O brasileiro cobra, critica, mas nunca deixa de acompanhar. Isso faz parte. O ‘Tá Liberado Acreditar’ é muito sobre isso: voltar a viver a Copa do Mundo com emoção, superstição e aquela confiança que aparece quando a bola começa a rolar”, afirma Ronaldo Nazário.

Nostalgia e paixão pelo futebol marcam filme

A campanha utiliza elementos tradicionais da cultura do futebol brasileiro para fortalecer a conexão emocional com o público.

Além disso, o filme destaca sentimentos como nervosismo, alegria e superstição, características marcantes da relação dos brasileiros com a Copa do Mundo.

Com a ação, a marca reforça o convite para que os torcedores voltem a acreditar na Seleção e revivam a atmosfera que transforma o país durante o Mundial.

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