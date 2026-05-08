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Treinador estreia no comando do Sub-20 feminino do Tufão da Colina neste domingo pelo Amazonense.

O treinador Carlos Daniel fará neste domingo (10), Dia das Mães, sua estreia no comando da equipe Sub-20 feminina do São Raimundo pelo Campeonato Amazonense Feminino Sub-20.

O Tufão da Colina enfrenta o Tarumã no Centro de Treinamento do 3B, no Centro de Manaus. A partida começa às 9h e marca o início da temporada 2026 para o jovem treinador amazonense.

Técnico chega após destaque no Penarol

Aos 26 anos, Carlos Daniel chega ao São Raimundo após comandar o Penarol em uma campanha de destaque no Campeonato Amazonense Feminino de 2025.

Pelo clube de Itacoatiara, o treinador conquistou o vice-campeonato estadual e garantiu vagas na Copa do Brasil Feminina e no Campeonato Brasileiro Série A3.

Agora, no trabalho de base do São Raimundo, o foco principal será o desenvolvimento das atletas.

“Queremos formar atletas preparadas, com valores e que consigam se desenvolver em qualquer ambiente. O título é importante, mas na base ele é consequência de um processo bem feito”, afirmou.

São Raimundo iniciou preparação em março

A pré-temporada do São Raimundo começou na primeira quinzena de março e integrou as equipes Sub-17 e Sub-20 do futebol feminino.

Segundo Carlos Daniel, o trabalho coletivo foi importante para fortalecer a formação das atletas, principalmente pela presença de jogadoras vindas do interior do Amazonas.

“A avaliação é muito positiva. Mesmo com desafios logísticos, conseguimos implementar nossa ideia de jogo e fortalecer o entendimento das atletas dentro e fora de campo”, destacou.

Trabalho na base exige formação e competitividade

O treinador também explicou as diferenças entre trabalhar no futebol profissional e nas categorias de base.

De acordo com ele, o futebol de formação exige mais paciência, comunicação didática e atenção ao desenvolvimento humano das atletas.

“Na base, precisamos ensinar o porquê das coisas. Estamos lidando com atletas em formação e isso exige cuidado em todos os aspectos”, completou.

São Raimundo disputa competições nacionais e estaduais

Além do Campeonato Amazonense Feminino Sub-20, o São Raimundo também disputa competições nacionais nas categorias de base feminina.

A expectativa da comissão técnica é fortalecer o processo de formação e ampliar o espaço do futebol feminino amazonense nas competições regionais e nacionais.

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