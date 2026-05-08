Esporte

Técnico do Palmeiras pode ser punido após mostrar dedo do meio durante comemoração na Libertadores.

Publicado em 08 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o técnico Abel Ferreira após um gesto feito durante a vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal pela Copa Libertadores.

O episódio aconteceu na comemoração do primeiro gol da equipe brasileira, na vitória por 2 a 0, em Lima, no Peru.

Abel Ferreira explicou gesto para Flaco López

Após a partida, Abel Ferreira comentou o caso e afirmou que o gesto foi direcionado ao atacante Flaco López.

Segundo o treinador português, a atitude ocorreu em tom de brincadeira devido à relação de cobrança constante com o jogador.

“Ele sabe o que eu cobro dele. Eu mando vídeos, converso diariamente e trato ele como um filho”, declarou o técnico após o confronto.

Conmebol enquadra técnico no Código Disciplinar

De acordo com a Conmebol, Abel Ferreira foi enquadrado no Artigo 11, tópicos B e C, do Código Disciplinar da entidade.

Os trechos tratam de comportamento ofensivo, insultuoso e violação das diretrizes de conduta consideradas aceitáveis no futebol organizado.

Entre as punições previstas estão advertência, repreensão e multa financeira.

Palmeiras terá prazo para apresentar defesa

O Palmeiras terá até o dia 13 de maio para enviar sua defesa à Conmebol.

Caso seja condenado, Abel Ferreira poderá receber multa de 25 mil dólares, valor equivalente a cerca de R$ 122 mil na cotação atual.

Clube tenta usar caso semelhante como argumento

Nos bastidores, o Palmeiras pretende utilizar como referência um episódio envolvendo o técnico Renato Paiva, então comandante do Botafogo, em maio de 2025.

Na ocasião, Renato Paiva também mostrou o dedo do meio durante uma comemoração, mas não chegou a ser denunciado pela entidade sul-americana.

O gesto aconteceu após o terceiro gol do Botafogo em uma partida marcada por forte pressão sobre o treinador.

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