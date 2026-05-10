Luto

Treinador confirma presença no "Clássico dos Bilhões" pela La Liga

Publicado em 10 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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Hansi Flick, técnico do Futbol Club Barcelona, recebeu neste domingo a notícia da morte de seu pai, poucas horas antes do clássico contra o Real Madrid Club de Fútbol pela La Liga.

Segundo informações do jornal espanhol Diario Sport, o pai do treinador morreu na noite de sábado. A causa da morte não foi divulgada.

Mesmo em meio ao luto, Hansi Flick comunicou ao Barcelona que comandará a equipe normalmente do banco de reservas durante o El Clásico deste domingo, marcado para as 16h (de Brasília), no Camp Nou.

A partida pode ser decisiva para a disputa do título do Campeonato Espanhol.

Barcelona e Real Madrid prestam homenagens

Nas redes sociais, o Barcelona publicou uma mensagem de apoio ao treinador alemão e demonstrou solidariedade à família.

O Real Madrid também divulgou um comunicado oficial lamentando a morte do pai de Hansi Flick.

“O Real Madrid CF, seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento do pai de Hansi Flick”, afirmou o clube merengue em nota oficial.

O rival espanhol ainda desejou condolências aos familiares e amigos do treinador do Barcelona.

*Com informações do Extra

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