Hansi Flick, técnico do Futbol Club Barcelona, recebeu neste domingo a notícia da morte de seu pai, poucas horas antes do clássico contra o Real Madrid Club de Fútbol pela La Liga.
Segundo informações do jornal espanhol Diario Sport, o pai do treinador morreu na noite de sábado. A causa da morte não foi divulgada.
Mesmo em meio ao luto, Hansi Flick comunicou ao Barcelona que comandará a equipe normalmente do banco de reservas durante o El Clásico deste domingo, marcado para as 16h (de Brasília), no Camp Nou.
A partida pode ser decisiva para a disputa do título do Campeonato Espanhol.
Barcelona e Real Madrid prestam homenagens
Nas redes sociais, o Barcelona publicou uma mensagem de apoio ao treinador alemão e demonstrou solidariedade à família.
O Real Madrid também divulgou um comunicado oficial lamentando a morte do pai de Hansi Flick.
“O Real Madrid CF, seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento do pai de Hansi Flick”, afirmou o clube merengue em nota oficial.
O rival espanhol ainda desejou condolências aos familiares e amigos do treinador do Barcelona.
*Com informações do Extra
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