Amazonas

Chamas se espalharam rapidamente durante a madrugada

Um incêndio destruiu um flutuante na madrugada desta segunda-feira (11/05), na região do Tarumã-Açu, zona Oeste de Manaus. As chamas atingiram toda a estrutura e chamaram a atenção de moradores da área. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

De acordo com informações preliminares, o fogo começou nas primeiras horas da manhã e se espalhou rapidamente por conta dos materiais inflamáveis presentes no flutuante, como madeira e palha.

Ainda segundo as informações, não havia moradores nem clientes no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Veja vídeo:

Incêndio destrói flutuante no Tarumã-Açu em Manaus pic.twitter.com/YKjifqayoD — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 11, 2026

Leia mais

Garota de programa admite ter matado cliente durante fetiche

Fuga em unidade prisional de Eirunepé mobiliza operação policial