Polícia

O canal funciona como uma ponte entre os problemas enfrentados pelas comunidades do Amazonas

O Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o 181, recebeu 1.425 denúncias entre janeiro e abril deste ano. As informações repassadas pela população auxiliaram diretamente na prisão de cerca de 430 suspeitos ligados ao tráfico de drogas, homicídios entre outros crimes.

Em 2026, o 181 tem se consolidado como um importante aliado da população. Somente denúncias relacionadas ao tráfico de drogas resultaram em 569 ligações registradas pelo serviço. Esse total representa 59% do total geral de ligações recebidas.

Outros tipos de crimes

O canal funciona como uma ponte entre os problemas enfrentados pelas comunidades do Amazonas e os órgãos de segurança do Estado. Além das denúncias sobre tráfico de drogas, os atendentes receberam 369 ligações relacionadas a maus-tratos contra animais, 89 referentes a pessoas desaparecidas e 79 envolvendo violência contra idosos. As demais ocorrências são de naturezas diversas, abrangendo desde crimes hediondos até perturbação do sossego.

Casos de grande repercussão

Entre as ocorrências de destaque está um roubo com uso de explosivos, que resultou na prisão de dois homens, de 19 e 22 anos. Os suspeitos instalaram um artefato explosivo no interior do estabelecimento assaltado antes da fuga, como forma de distração. Eles foram presos dois dias após o crime, com apoio de equipes especializadas da PMAM, incluindo o grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), guarnições das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e da Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da área.

Outro caso que ganhou visibilidade foi o apoio da Seaint às equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para a prisão de um homem, acusado por conta de homicídio cometido há cerca de 21 anos. Ele foi localizado na zona leste de Manaus após denúncias anônimas. O suspeito, que já havia sido julgado, foi encaminhado para o cumprimento da pena de 18 anos e 9 meses, determinada pela Justiça.

Disque-Denúncia

Diferentemente do 190, o 181 não é um canal destinado a emergências, ou seja, a crimes em andamento no momento da ligação. O serviço é para denúncias de delitos já ocorridos ou de situações sobre as quais haja informações de que possam acontecer.

A ligação é totalmente anônima, gratuita e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, oferecendo suporte contínuo às forças de segurança.

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