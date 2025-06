Prefeitura combate transporte clandestino e apreende veículos em Manaus

Apreensões recentes mostram reincidência de motoristas clandestinos e fragilidade no controle do sistema de transporte público

Manaus (AM) –A Prefeitura de Manaus intensificou nesta terça-feira (24) as ações de combate ao transporte clandestino na cidade. Por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com apoio da Guarda Municipal, ocorreu operação de fiscalização na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona Oeste.

Ao todo, 15 veículos foram abordados; dois deles foram apreendidos e outros dois autuados por irregularidades.

Condutor reincidente

Entre os casos registrados, chamou atenção a atuação de um veículo do transporte complementar que circulava em itinerário não autorizado. A mudança de rota sem permissão do IMMU configura infração grave, que compromete a organização do sistema e afeta o planejamento da mobilidade urbana da capital.

Esse mesmo condutor já havia sido flagrado em outra operação no último dia 18 de junho, conduzindo o veículo de placa NOX-1G07, apreendido por fretamento irregular de passageiros. A reincidência, em menos de uma semana, evidencia a necessidade de ações mais rígidas e contínuas por parte do poder público.

“Nosso trabalho é diário e segue firme no combate ao transporte irregular. Essas ações visam garantir que o transporte público funcione com qualidade, segurança e dentro da legalidade”, afirmou Waldir Sousa, chefe de Operações de Transporte do IMMU.

Instituto reforça que o transporte clandestino representa risco direto aos usuários por não atender aos critérios legais de segurança e por comprometer o equilíbrio do sistema regular. A população pode denunciar irregularidades pelos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.

Fiscalização pontual x cultura da impunidade

Apesar dos esforços da Prefeitura e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o transporte clandestino se mantém como uma prática corriqueira em várias zonas da cidade. Especialistas apontam que o problema vai além da fiscalização esporádica e envolve:

Baixa efetividade das punições : Motoristas reincidentes trabalham dias após autuados, o que desestimula o cumprimento da lei.

: Motoristas reincidentes trabalham dias após autuados, o que desestimula o cumprimento da lei. Demora nos processos administrativos e judiciais : O tempo entre a autuação e uma penalização efetiva (como perda de autorização ou impedimento de retorno ao sistema) é lento, permitindo o retorno rápido às ruas.

: O tempo entre a autuação e uma penalização efetiva (como perda de autorização ou impedimento de retorno ao sistema) é lento, permitindo o retorno rápido às ruas. Demanda reprimida da população: Com um sistema público muitas vezes precário, parte dos usuários recorre ao transporte irregular por falta de alternativas viáveis e frequentes.

Segurança em risco

Além de comprometer o equilíbrio do sistema de transporte legal, o serviço clandestino representa um risco direto à vida dos passageiros. Sem controle técnico, manutenção garantida, seguro ou condutores cadastrados, os veículos clandestinos circulam fora de qualquer critério legal, expostos a falhas e acidentes.

