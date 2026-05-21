Tragédia nas Maldivas

Estrutura submarina no Atol de Vaavu chega a 70 metros de profundidade e foi cenário do maior acidente de mergulho das Maldivas.

Publicado em 21 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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Maldivas -Um vídeo gravado em 2014 mostra o interior da caverna nas Maldivas onde cinco mergulhadores italianos morreram durante uma expedição submarina realizada no Atol de Vaavu, na última quinta-feira (14).

As imagens revelam a estrutura submersa que atinge cerca de 70 metros de profundidade e possui aproximadamente 200 metros de extensão. Autoridades locais classificaram o episódio como o maior acidente de mergulho da história do país.

Vídeo mostra estrutura da caverna nas Maldivas

O instrutor técnico de espeleologia Vladimir Tochilov, responsável pela gravação do vídeo, afirmou à CNN Brasil que apenas mergulhadores experientes conseguem acessar o local com segurança.

Segundo ele, a equipe alterou propositalmente o nome da caverna para evitar que pessoas sem treinamento tentassem explorar a área.

“Alteramos deliberadamente o nome da caverna para evitar tragédias como esta e desencorajar mergulhadores sem treinamento de tentar entrar nesta caverna extremamente perigosa”, afirmou Tochilov.

Corpos dos mergulhadores foram encontrados

Da esquerda para a direita Muriel Oddenino, Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, Gialunca Benedetti e Giorgia Sommacal, mergulhadores italianos que morreram nas Maldivas • Reprodução CNN via Facebook/University of Genoa/Albatros Top Boat/Instagram

As equipes de resgate localizaram os corpos do instrutor Gianluca Benedetti, da pesquisadora Muriel Oddenino, da professora Monica Montefalcone, do biólogo Frederico Gualtieri e de Giorgia Sommacal, filha de Monica.

Os mergulhadores transportaram os corpos para um necrotério na capital Malé após dias de buscas.

Durante a operação de resgate, o sargento militar Mohamed Mahudhee também morreu no sábado (16).

Autoridades investigam causas do acidente

As autoridades ainda investigam se o grupo ultrapassou a profundidade planejada ou se utilizava equipamentos adequados para uma expedição de alto risco.

Segundo investigadores, o mergulho pode ter excedido o limite legal permitido para atividades comerciais e recreativas.

Um porta-voz da operadora de turismo italiana afirmou que os equipamentos encontrados pareciam ser recreativos e não apropriados para mergulhos profundos.

Grupo estava hospedado em iate de luxo

Os mergulhadores estavam hospedados no iate Duke of York, embarcação de luxo com 36 metros de comprimento utilizada para cruzeiros personalizados nas Maldivas.

O serviço oferece experiências de mergulho próximas às ilhas de coral, além de hospedagem e passeios turísticos.

Veja o vídeo da caverna

(Com informações da CNN)

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