CRIME ORGANIZADO

Investigação aponta que integrantes da facção usavam plataformas de apostas ilegais e empresas de fachada para movimentar recursos bilionários.

A Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público e a Receita Federal deflagraram a Operação Falsa Las Vegas, nesta quinta-feira (28/5). A ação penal visa desarticular um sofisticado esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro da cúpula financeira do PCC. O Poder Judiciário autorizou cinco mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 5,2 bilhões em bens e o sequestro de 76 imóveis dos investigados.

Ademais, as diligências evidenciaram o padrão de vida de alto luxo dos operadores financeiros da facção criminosa. Durante as buscas, as autoridades policiais apreenderam um helicóptero de Eduardo Moreno Lopes, conhecido como “Tio”. Segundo as investigações do Deic, o suspeito atuava na cúpula estratégica da organização e coordenava o fluxo de capitais ilícitos.

Consequentemente, a polícia apurou que a rede utilizava empresas de fachada e contas de “laranjas” para mascarar cifras bilionárias. O grupo lucrava com plataformas virtuais de jogos proibidos. De acordo com o Deic, os operadores recolhiam os valores em espécie e realizavam depósitos fracionados de menor valor. Essa tática impossibilitava o rastreamento linear pelos órgãos de controle fiscal. Por fim, os peritos analisarão os materiais apreendidos para mapear o restante da estrutura patrimonial do grupo.

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