600 kg de skunk são aprendidos durante operação no AM

Novo Airão – 600 kg de maconha do tipo skunk foram apreendidos durante a operação Hórus deflagrada na madrugada desta quinta-feira (19), no Rio Negro, no município de Novo Airão por agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Cinco pessoas foram presas, entre elas um venezuelano.

De acordo com a equipe que participou da operação, foi realizado o acompanhamento e monitoramento de um bote que navegava em atitude suspeita, saindo do município de São Gabriel da Cachoeira com destino a Manaus.

Nas proximidades da capital, foi realizada uma abordagem e localizado 210 tabletes de maconha do tipo skunk dentro do bote. Os criminosos revelaram à polícia que haviam mais drogas escondidas nas proximidades do Arquipélago de Anavilhanas. No local, foram apreendidos mais 320 tabletes de drogas, totalizando 600 kg de entorpecentes.

O prejuízo ao crime organizado é estimado em mais de R$ 9 milhões. A ocorrência foi apresentada no Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

