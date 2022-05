Criminoso é procurado por golpe envolvendo trocas de máquinas de cartão em Manaus

Manaus (AM) – A Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (DERFD) solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Romilkson Christian Sobrinho Soares, de 31 anos, por golpes envolvendo trocas de máquinas de cartão em postos de combustíveis. O prejuízo financeiro está avaliado em R$ 100 mil.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da unidade especializada, na ocasião do crime, Romilkson, justamente com outros três criminosos, chegavam no estabelecimento para abastecer o veículo em que estavam e, para realizar o pagamento, pediam a máquina de cartão do frentista.

“Em posse da maquineta, os infratores pediam para o frentista checar o pneu do carro, momento em que realizavam a troca da máquina por outra, utilizada por eles para aplicar as fraudes”, contou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, para cometer o crime, o grupo criminoso pesquisava os modelos das máquinas mais utilizadas pelos comerciantes e, com base nisso, compravam máquinas similares.

“Solicitamos a colaboração da população caso reconheça esse indivíduo ou saibam o paradeiro dele, para que possamos capturá-lo. A identidade do informante será preservada”, disse o delegado.

Disque-denúncia

Quem tiver informações acerca da localização de Romilkson deve entrar em contato pelo número (92) 99427-5821, da DERFD, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

