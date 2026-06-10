Acidente aéreo

Aeronave de pequeno porte caiu logo após a decolagem, provocou um incêndio e mobilizou equipes de resgate; uma terceira vítima sobreviveu.

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após a queda de um avião de pequeno porte em Marília (SP), na manhã desta quarta-feira (10). O acidente aconteceu poucos minutos após a decolagem da aeronave.

Segundo as equipes de resgate, as duas vítimas morreram no local. Já a terceira pessoa foi socorrida e encaminhada para um hospital. Até o momento, as autoridades não divulgaram as identidades dos envolvidos.

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Após a queda, o avião atingiu um campo de futebol e pegou fogo. Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas e atuaram no resgate das vítimas.

De acordo com a Rede Voa, concessionária responsável pela administração do aeroporto de Marília, a aeronave decolou por volta das 11h13. No entanto, caiu logo em seguida por motivos ainda desconhecidos.

Além disso, o acidente ocorreu em um campo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), localizado ao lado da pista do aeroporto, a cerca de um quilômetro de distância.

Agora, as autoridades investigam as causas da queda do avião de pequeno porte em Marília (SP).

VEJA VÍDEO:

Avião cai em campo de futebol pega fogo deixa 2 mortos pic.twitter.com/t7ydkrKJRA — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 10, 2026

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