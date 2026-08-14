Bombeiros

Bombeiros já utilizaram mais de 230 mil litros de água no combate às chamas, que provocam intensa fumaça na região.

Iranduba (AM) – Um incêndio de grandes proporções atinge o lixão de Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus, desde as 16h de quinta-feira (13). Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) trabalham em sistema de revezamento para controlar as chamas e evitar que o fogo avance.

Segundo o comandante da operação, os bombeiros já utilizaram mais de 230 mil litros de água no combate. A extensão da área e a queima do lixo em profundidade dificultam o trabalho das equipes.

Bombeiros mantêm combate às chamas

As guarnições permanecem no local em revezamento contínuo. A estratégia busca manter o combate durante todo o período necessário até a extinção completa do incêndio.

O fogo se concentra em uma área extensa do lixão, com pontos de queima em profundidade. Por isso, mesmo após a redução das chamas na superfície, os bombeiros precisam continuar o trabalho para evitar que o incêndio volte a se espalhar.

Fumaça chega a Manaus

Além do risco de propagação do fogo, o incêndio provoca intensa poluição atmosférica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fumaça alcança áreas de Manaus.

A grande quantidade de fumaça também preocupa moradores das comunidades e áreas próximas ao lixão. As condições do vento podem favorecer a dispersão da fumaça para outras regiões.

Causa do incêndio ainda é investigada

Até o momento, as causas do incêndio não foram identificadas. As equipes permanecem mobilizadas para controlar os focos e concluir o combate.

O Corpo de Bombeiros informou que continuará atuando no local até que o fogo seja completamente extinto.

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