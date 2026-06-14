DOMINGÃO COM HUCK

Influenciadora estreou em quadro especial da Copa do Mundo, brincou com a nova função e evitou comentar provocação envolvendo o atacante da Seleção Brasileira.

Virginia Fonseca estreou neste domingo (14) como repórter do programa Domingão com Huck durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Direto de Nova York, nos Estados Unidos, a influenciadora apresentou um quadro especial mostrando pontos turísticos da cidade e acompanhando a movimentação dos brasileiros no país.

Logo nos primeiros minutos da participação, Virginia entrou no clima descontraído da atração e brincou com a nova função. Ao se apresentar como repórter, ela foi interrompida pelo amigo Lucas Guedez.

“Eu sou Virginia Fonseca, repórter…”, iniciou a influenciadora.

No entanto, Lucas reagiu rapidamente. “Melhor não dizer que é repórter”, respondeu ele, arrancando risadas durante a gravação.

Em seguida, a dupla percorreu diferentes pontos de Nova York, utilizou o metrô, encontrou brasileiros e mostrou curiosidades da cidade. Além disso, Virginia compartilhou bastidores da viagem e dividiu com os seguidores a expectativa para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Como era esperado o quadro da Virgínia no domingão é constrangedor pic.twitter.com/EYK7f6Ez9S — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) June 14, 2026

Reação após brincadeira sobre Vini Jr.

Mais tarde, Virginia participou ao vivo do programa e comentou a vitória do Brasil. Durante a conversa, ela celebrou especialmente o gol marcado por Vini Jr. e revelou que acreditava que o atacante balançaria as redes.

“O jogo foi muito legal. Fiquei muito feliz com o gol do Vini. Eu já imaginava que ele fosse fazer o gol”, afirmou.

Na sequência, o Domingão com Huck exibiu uma brincadeira em que um sósia de Vini Jr. aparecia mencionando o nome da influenciadora após o gol. Diante da situação, Luciano Huck aproveitou para provocar Virginia sobre o assunto.

Porém, a influenciadora preferiu não alimentar especulações. Em vez disso, encerrou rapidamente o tema.

“Tenho nada a dizer”, respondeu.

Missão especial em Nova York

Ao apresentar Virginia ao público, Luciano Huck destacou a força da influenciadora nas redes sociais. Além disso, o apresentador explicou que a missão da estreante seria mostrar uma Nova York diferente aos telespectadores durante a Copa do Mundo.

Ao longo da reportagem, Virginia mostrou locais conhecidos da cidade e interagiu com brasileiros que acompanham o torneio nos Estados Unidos. Enquanto isso, o programa explorou o clima da competição fora dos estádios.

Por fim, a participação marcou a estreia oficial da influenciadora como repórter da Globo. Como resultado, o quadro repercutiu nas redes sociais, principalmente pelos momentos de descontração e pela reação à brincadeira envolvendo Vini Jr.

Virginia nia está ao vivo no Domingão com Huck, comenta sobre o buquê de flores que ganhou de Vini Jr. e diz que as flores duram dois anos e que vai levá-las para casa. pic.twitter.com/0my58MT33l — kah (@kabiscoiteira) June 14, 2026

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