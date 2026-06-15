Bélgica x Egito: onde assistir? A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ge tv e CazéTV nesta segunda-feira (15), às 16h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado em Seattle, nos Estados Unidos, e marca a estreia das duas seleções no Mundial.
A seleção belga chega embalada por uma sequência de 17 partidas sem derrotas. Além disso, aposta na experiência de Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku para buscar os primeiros três pontos na competição.
Por outro lado, o Egito deposita suas esperanças no astro Mohamed Salah. Dessa forma, a equipe africana tenta conquistar a primeira vitória de sua história em Copas do Mundo.
Bélgica aposta na força ofensiva
Apesar das dúvidas no sistema defensivo, a Bélgica chega ao torneio com números expressivos no ataque. Desde a Copa do Mundo do Catar, a equipe registra média de 2,45 gols por partida, uma das melhores entre as seleções classificadas.
Além disso, o técnico Rudi Garcia deve manter a base utilizada nos amistosos preparatórios. Assim, De Bruyne, Doku, Trossard e De Ketelaere aparecem entre os destaques da equipe.
A principal expectativa, porém, gira em torno de Lukaku. O atacante se recuperou de um problema muscular e deve começar entre os titulares.
Provável escalação da Bélgica:
Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele e Castagne; Onana, Tielemans e De Bruyne; Trossard, Doku e De Ketelaere.
Egito confia em Salah
O Egito também chega invicto ao Mundial após uma campanha sólida nas Eliminatórias Africanas. Além disso, a equipe se destacou pela consistência defensiva ao longo do ciclo.
A principal referência técnica continua sendo Mohamed Salah. Além dele, o técnico Hossam Hassan conta com Marmoush, Trezeguet e Zizo para tentar surpreender os europeus.
Provável escalação do Egito:
Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim e Fatouh; Lashin, Attia e Ashour; Trezeguet, Salah e Marmoush.
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