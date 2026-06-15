Adiado

Comissão técnica de Carlo Ancelotti barra pressa e veta o camisa 10 contra o Haiti; atacante passa por nova reavaliação física nos Estados Unidos.

Orlando (EUA) – A estreia de Neymar na Copa deve ser adiada novamente. A aposta adotada pela comissão técnica comandada pelo italiano Carlo Ancelotti é rígida no sentido de não acelerar a recuperação física do camisa 10, impedindo que o jogador entre em campo no próximo duelo da Seleção Brasileira contra o Haiti.

De acordo com fontes internas ligadas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o entendimento nos bastidores é consensual de que não vale a pena correr riscos desnecessários neste momento. A avaliação médica é de que a equipe não quer expor Neymar a uma nova lesão grave, evitando apressar o retorno do atleta antes da cicatrização completa de um estiramento de grau dois na panturrilha.

Nova bateria de exames médicos nesta segunda

Nesta segunda-feira (15/06), o atacante será reavaliado clinicamente pela equipe médica da Seleção nos Estados Unidos, exatamente uma semana após o último boletim de saúde divulgado pela entidade. Naquela ocasião, o departamento informou que o jogador apresentava boa evolução nas sessões de fisioterapia, mas ainda seguia um cronograma restrito de recuperação.

Desde que a delegação brasileira desembarcou em solo americano, o craque tem realizado atividades físicas em períodos alternados. Ele vem acompanhando de perto a rotina dos jogadores no CT Columbia Park, mas continua sem participar das atividades táticas e coletivas sob o comando de Ancelotti. A expectativa dos médicos é que os exames de hoje liberem o início da transição física no gramado com bola, etapa considerada fundamental para o atleta readquirir ritmo de jogo antes de se juntar ao grupo.

Cronograma de Lasmar mantido e liderança no banco

Todo o plano de recuperação segue dentro do prazo previsto pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, ainda na Granja Comary, em 18 de maio. Na ocasião, o profissional estimou entre duas e três semanas para a recuperação total da contusão na panturrilha.

Mesmo fora de combate e vetado para enfrentar o Haiti, Neymar fará questão de acompanhar a partida de perto.

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