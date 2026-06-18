Economia

Patrocinadora do Festival de Parintins 2026, seguradora destaca crescimento das operações, liderança em transportes e expansão no Amazonas.

A Tokio Marine reforçou sua estratégia de crescimento nas regiões Norte e Nordeste e destacou o Amazonas como um dos mercados mais importantes para a companhia. Além disso, a seguradora ampliou sua conexão com a cultura amazônica ao se tornar patrocinadora oficial do Festival de Parintins 2026.

Segundo a empresa, a consolidação das diretorias Norte e Nordeste busca fortalecer a especialização das equipes e aprimorar o atendimento a corretores e clientes. Com isso, a companhia pretende ampliar a oferta de soluções alinhadas às características de cada mercado.

“A consolidação das diretorias Norte e Nordeste fortalece ainda mais nossa capacidade de compartilhar experiências, potencializar boas práticas e ampliar a especialização em diferentes segmentos de negócios. Mais do que uma mudança estrutural, trata-se de um movimento voltado para fortalecer nossa atuação regional e gerar ainda mais valor para Corretores e Clientes”, afirmou Cefas Rodrigues, diretor Comercial Regional Varejo Norte e Nordeste da Tokio Marine.

Amazonas ocupa posição estratégica

Dentro desse cenário, o Amazonas ganhou papel de destaque na atuação da seguradora. Atualmente, a Tokio Marine lidera o mercado de Seguro de Transportes na Região Norte.

Segundo dados da Susep, a companhia alcançou 39,5% de participação no segmento entre janeiro e março de 2026.

Além disso, a seguradora mantém presença relevante em áreas como Seguro Garantia, Seguro de Vida e Seguro Empresarial.

Crescimento expressivo no estado

Os resultados obtidos nos últimos anos reforçam a importância do mercado amazonense para a companhia.

Nos últimos cinco anos, a carteira de Transportes registrou crescimento de 124,7%. Já o Seguro Garantia avançou 370,7%, de acordo com dados divulgados pela empresa.

Ao mesmo tempo, a sucursal de Manaus ampliou sua presença junto ao mercado local. Atualmente, a unidade atende mais de 400 corretores e fortalece o relacionamento com empresas de diferentes segmentos.

Parintins reforça ligação com a Amazônia

Como reflexo dessa estratégia, a Tokio Marine passou a integrar o grupo de patrocinadores oficiais do Festival de Parintins em 2026.

Para a companhia, o apoio ao evento representa uma oportunidade de fortalecer a presença na Região Norte e ampliar a proximidade com clientes, parceiros e lideranças locais.

Além disso, o festival reúne milhares de visitantes e movimenta diversos setores da economia amazonense, como turismo, comércio, serviços e transporte.

“O apoio ao Festival de Parintins está alinhado à nossa visão estratégica de atuação, pois reforça nossa integração com a região Norte e o nosso compromisso em construir relacionamentos duradouros, valorizando iniciativas que fazem parte da identidade e do desenvolvimento regional”, destacou Cefas Rodrigues.

Cultura e desenvolvimento regional

Considerado um dos maiores eventos culturais do Brasil, o Festival de Parintins também desempenha papel importante na economia do estado.

Por isso, a Tokio Marine avalia que o patrocínio fortalece sua ligação com um dos principais símbolos da identidade amazônica. Ao mesmo tempo, amplia a participação da companhia em um ambiente que reúne empresas, lideranças e visitantes de diversas regiões do país.

Dessa forma, a seguradora reforça sua estratégia de crescimento no Norte e amplia sua conexão com a cultura, os negócios e o desenvolvimento da Amazônia.

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