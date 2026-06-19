Investigação

Jovem de 22 anos foi localizado morto na avenida Brasil, no bairro Compensa; caso atraiu dezenas de curiosos.

Manaus (AM) – Uma mãe se desesperou ao encontrar o corpo do filho boiando nas águas de um igarapé localizado na avenida Brasil, bem em frente ao mini shopping do bairro Compensa, na zona Oeste da capital, na tarde desta sexta-feira (19). Imagens gravadas por moradores da área mostram o sofrimento e o choro da mulher ao se deparar com a cena trágica, o que gerou forte comoção entre vizinhos e pedestres que passavam pelo local.

Testemunhas que acompanharam os trabalhos de isolamento da área identificaram a vítima como Devid Ricardo de Oliveira, de 22 anos. O rapaz era morador da região e seu sumiço vinha intrigando parentes.

Resgate

O encontro do cadáver atraiu uma multidão de curiosos para as margens da avenida Brasil, uma das principais vias de tráfego do bairro, o que complicou o trânsito no local. Equipes policiais foram acionadas imediatamente via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para conter a aglomeração e preservar a cena do crime.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) precisou ser chamado para realizar a remoção da vítima de dentro do canal urbano, já que o acesso ao leito do igarapé era de difícil alcance para as equipes de solo.

Investigação

As causas e as circunstâncias exatas da morte do jovem permanecem desconhecidas, mas devem ser investigadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

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