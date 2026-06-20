Daniel Castro

Com apenas 8 anos, campeão amazonense se prepara para disputar o Brasileiro Kids da CBJJE e o Mundial da IBJJF

O jovem atleta Daniel Castro, de apenas 8 anos, é uma das principais promessas do jiu-jitsu do Amazonas e já tem dois grandes desafios pela frente em 2026: o Campeonato Brasileiro Kids e o Mundial da modalidade.

Representando a Academia White House School Jiu-jitsu, Daniel está confirmado no Campeonato Brasileiro Kids da CBJJE, que acontece no dia 28 de junho, em São Paulo, reunindo os principais talentos das categorias infantis do país.

Coleção de títulos aos 8 anos

Competindo na categoria Infantil A, faixa branca leve, Daniel acumula conquistas importantes mesmo com apenas um ano e seis meses de prática na modalidade.

Em 2026, o atleta conquistou os títulos de campeão amazonense, campeão da Copa América, campeão da Copa Jungle Classic e campeão Norte-Nordeste, consolidando-se como um dos destaques da nova geração do jiu-jitsu local.

Trabalho de base e preparação intensa

A evolução do jovem lutador é resultado de um planejamento esportivo focado no longo prazo. Daniel é treinado pelos professores Diogo Dutra e Lucas Keniano, além de contar com a preparação física de Renato Nascimento.

A rotina inclui entre três e quatro horas diárias de treinamento, totalizando 17 sessões semanais entre atividades técnicas e físicas.

Segundo o pai do atleta, Higor Castro, o objetivo é construir uma carreira sólida, com evolução gradual e conquistas em todas as etapas da formação esportiva.

“Estamos desenvolvendo um trabalho de base consistente, com foco na formação completa do atleta e na conquista de títulos importantes ao longo da trajetória”, destacou.

Do futebol aos tatames

Antes de escolher o jiu-jitsu, Daniel chegou a treinar futebol e teve o nome registrado como atleta federado. No entanto, a identificação com os tatames falou mais alto.

A decisão de priorizar a arte suave já rende frutos e coloca o jovem amazonense entre os nomes mais promissores da modalidade no estado.

Mundial fecha temporada

Após o desafio nacional em São Paulo, Daniel voltará suas atenções para o Mundial de Jiu-jitsu da IBJJF, programado para dezembro, competição que encerrará sua temporada e poderá marcar mais um capítulo importante em sua trajetória no esporte.

Com títulos expressivos, dedicação intensa aos treinos e acompanhamento técnico especializado, o atleta chega ao restante da temporada como uma das grandes apostas do jiu-jitsu amazonense para competições nacionais e internacionais.

*Com informações da assessoria

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