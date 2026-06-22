Oportunidade

Candidatos poderão se inscrever entre 22 de junho e 3 de julho. Prova será aplicada em 20 de setembro em todo o país

As inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) 2026 estarão abertas entre 22 de junho e 3 de julho. Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pelo Sistema PND, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Podem participar da avaliação os estudantes concluintes de cursos de licenciatura inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas.

Além disso, candidatos que pretendem participar de concursos públicos ou processos seletivos promovidos pela União, estados, Distrito Federal e municípios também poderão se inscrever, desde que a seleção utilize a nota da PND como uma de suas etapas.

Na edição de 2025, a prova registrou a adesão voluntária de 1.530 redes públicas de ensino para utilizar os resultados da PND em processos de seleção para o magistério público. Desse total, participaram 22 redes estaduais, 18 capitais e 1.490 municípios.

Quem pode participar da PND 2026?

A PND atende estudantes concluintes de cursos de licenciatura inscritos no Enade das Licenciaturas e candidatos que desejam disputar vagas em concursos e seleções públicas que utilizam a nota da prova como critério de classificação.

Durante o período de inscrições, os candidatos que desejarem ser identificados pelo nome social deverão selecionar essa opção no sistema.

O recurso garante o reconhecimento da identidade de gênero do participante. Para utilizar o benefício, o nome social precisa estar previamente cadastrado na Receita Federal.

Além disso, os participantes que necessitarem de atendimento especializado deverão solicitar o recurso no momento da inscrição. Nesse procedimento, será necessário informar a condição que justifica o pedido e indicar os recursos de acessibilidade necessários para a realização da prova.

O atendimento especializado contempla pessoas com deficiência (PCD), candidatos com transtornos do neurodesenvolvimento, como Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e pessoas com outras condições específicas.

Entre as condições que podem ser informadas estão:

baixa visão;

cegueira;

visão monocular;

deficiência física;

deficiência auditiva;

surdez;

deficiência intelectual;

surdocegueira;

dislexia;

TDAH;

TEA;

discalculia;

diabetes;

fibromialgia;

transtornos mentais;

gestação;

lactação;

idade avançada; e

outras condições específicas.

Taxa de inscrição da PND 2026

Os candidatos que não têm direito à isenção deverão pagar taxa de inscrição de R$ 85. O pagamento deverá ser feito por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), gerada diretamente no Sistema PND.

O valor poderá ser quitado em bancos, casas lotéricas ou aplicativos bancários até 8 de julho. Desde segunda-feira (15), os participantes que solicitaram isenção da taxa já podem consultar, no Sistema PND, a decisão do Inep sobre os pedidos.

Os candidatos com isenção aprovada precisarão concluir a inscrição dentro do prazo estabelecido no edital. Já aqueles que tiveram o pedido negado, inclusive após a análise dos recursos, poderão participar mediante o pagamento da taxa.

Quando será aplicada a prova?

A aplicação da PND 2026 está marcada para 20 de setembro. O exame ocorrerá em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, nos municípios listados no Sistema PND e no portal do Inep.

A prova terá duração de cinco horas e 30 minutos e será dividida em duas partes. A primeira abordará a formação geral docente, comum a todas as licenciaturas. Já a segunda será específica e voltada para a área de formação de cada participante.

Em comparação com a edição de 2025, a avaliação passou a incluir novas áreas de licenciatura: teatro, dança, ciências naturais e letras espanhol. Ao todo, a PND 2026 avaliará 21 áreas de formação:

artes visuais;

ciências biológicas (biologia);

ciências naturais (ciências da natureza);

ciências sociais;

computação;

dança;

educação física;

filosofia;

física;

geografia;

história;

letras espanhol;

letras inglês;

letras português;

letras português e espanhol;

letras português e inglês;

matemática;

música;

pedagogia;

química; e

teatro.

O resultado final da Prova Nacional Docente 2026 será divulgado em 15 de dezembro.

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