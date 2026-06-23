Medicina preventiva

Dissertação de mestrado de Luccas Adib conecta ciência de dados, Inteligência Artificial e sustentabilidade da saúde suplementar.

São Paulo (SP) – Uma pesquisa desenvolvida na HEC Paris, uma das escolas de negócios mais prestigiadas do mundo, deu origem a um modelo capaz de identificar precocemente pacientes com risco de desenvolver diabetes tipo 2. Baseada em Inteligência Artificial e gestão da saúde, a solução possui aplicabilidade prática e será incorporada à plataforma de medicina preventiva da Hapvida.

A dissertação de mestrado, de autoria do CEO da companhia, Luccas Adib, propôs o desenvolvimento de uma tecnologia baseada em machine learning e treinada com milhões de registros assistenciais anonimizados, capaz de indicar quais pacientes apresentam maior risco de desenvolver a doença e em que momento intervenções preventivas podem gerar melhores resultados clínicos. A iniciativa busca gerar benefícios para os beneficiários e contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar.

O tema é central para o setor, que atende cerca de 53 milhões de beneficiários no Brasil e enfrenta o avanço das doenças crônicas como um dos principais fatores de pressão sobre os custos assistenciais. A Hapvida, com 15 milhões de beneficiários, tem na medicina preventiva e no uso intensivo de dados dois dos pilares estratégicos de seu modelo de negócio.

“A pergunta que orientou a pesquisa é a mesma que orienta nossa gestão, ou seja, como antecipar o risco antes que ele vire desfecho clínico ruim e custo evitável. No caso da diabetes tipo 2, identificar o paciente certo antes do diagnóstico é simultaneamente a melhor medicina e a melhor economia em benefício do paciente”, afirma Adib.

Método

Intitulada “Predição de risco de diabetes tipo 2 em larga escala: machine learning aplicado à estratificação populacional e à modelagem do retorno com prevenção”, a pesquisa comparou modelos de machine learning, entre eles LightGBM calibrado, Random Forest e regressão logística, para identificar precocemente os pacientes com alto risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Uma estratificação da população em diferentes faixas de risco foi integrada a uma modelagem de cenários econômicos relacionados à prevenção, permitindo estimar o retorno potencial de intervenções realizadas antes do diagnóstico, além dos benefícios clínicos decorrentes da atuação precoce.

Sobre a Hapvida

Com mais de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 75 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 84 hospitais, 75 prontos atendimentos, 367 clínicas médicas e 313 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

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