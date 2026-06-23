Justiça

Ação da Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva durante a Operação Mulher Segura.

A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos na última segunda-feira (22), em Manacapuru. Ele é acusado de invadir a casa de sua prima, uma jovem de 18 anos, para estuprá-la.

A equipe policial cumpriu o mandado de prisão preventiva durante as ações da Operação Mulher Segura.

Momento do crime

Conforme a investigação, o crime aconteceu na madrugada de 30 de maio. Naquela data, a vítima descansava em casa com a filha de colo. Em seguida, o suspeito, que é vizinho da vítima, arrombou o imóvel e tentou violentar a jovem.

Contudo, o homem não consumou o ato. A jovem resistiu à abordagem e o choro do bebê assustou o agressor, que fugiu logo depois.

Ameaça e pedido de prisão

Antes de fugir, o homem ameaçou matar a prima caso ela o denunciasse às autoridades. Posteriormente, a delegada Joyce Coelho solicitou a prisão preventiva do suspeito para garantir a segurança da vítima, medida que foi aceita e decretada pela Justiça.

Suspeito de invadir residência e tentar estuprar prima na frente de bebê é preso em Manacapuru – Vídeo: Divulgação/PC-AM.

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