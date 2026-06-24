Sedel

Sedel oferece 200 vagas gratuitas para mulheres do interior do Amazonas

O Governo do Amazonas amplia as ações voltadas ao fortalecimento da autonomia feminina e leva, pela primeira vez, o Curso de Defesa Pessoal Feminina aos municípios de Carauari e Tefé. Por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), a iniciativa disponibiliza 200 vagas gratuitas para mulheres das duas cidades.

Em Carauari, a capacitação acontece no dia 27 de junho e oferece 100 vagas. Já em Tefé, a Sedel promove o curso no dia 29 de junho, também com 100 vagas disponíveis.

Dessa forma, a ação amplia o acesso das mulheres do interior a conhecimentos sobre segurança pessoal, prevenção de situações de risco e fortalecimento da autoconfiança.

“A iniciativa tem como objetivo ensinar técnicas básicas de defesa pessoal, prevenção de situações de risco e noções de segurança, promovendo mais confiança, bem-estar e qualidade de vida para as mulheres amazonenses. Levar o Curso de Defesa Pessoal Feminina para o interior do Amazonas é uma determinação do governador Roberto Cidade”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo.

Projeto promove esporte, inclusão e cidadania

O Curso de Defesa Pessoal Feminina integra as ações que a Sedel desenvolve por meio do Projeto Formando Campeões. Além de incentivar a prática esportiva, o projeto promove inclusão social, empoderamento feminino e fortalecimento da cidadania por meio do esporte e da atividade física.

Neste ano, o curso já passou por Manaus, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Parintins. Com isso, a iniciativa alcançou centenas de mulheres em diferentes regiões do Amazonas.

Inscrições gratuitas

As interessadas podem realizar a inscrição gratuitamente pelo telefone (92) 98407-9557.

Além disso, a expansão do curso para novos municípios fortalece as políticas públicas voltadas à proteção, ao bem-estar e à valorização das mulheres amazonenses. Por isso, o Governo do Amazonas amplia o alcance de ações que incentivam a autonomia, a segurança e a qualidade de vida da população feminina no interior do estado.

Leia mais: