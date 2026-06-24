O pato Merlin, convidado de honra da partida desta quarta-feira (24) entre México e Tchéquia, se tornou uma das figuras mais populares desta Copa do Mundo. Além disso, o animal ganhou destaque mesmo com três mascotes oficiais no torneio — Maple, o alce canadense, Zayu, a onça-pintada do México, e Clutch, a águia dos Estados Unidos.
No entanto, foi Merlin quem conquistou o público e assumiu o papel de mascote informal do Mundial.
Vídeo viral impulsiona fama do pato
A popularidade começou logo no início da competição. Um vídeo do pato caminhando entre torcedores, vestido com a camisa da seleção mexicana, viralizou nas redes sociais.
Nas imagens, ele aparece ao lado dos donos nos arredores do Estádio Azteca após a partida de abertura entre México e África do Sul. Assim, a cena ganhou repercussão internacional.
Além disso, torcedores de vários países passaram a acompanhar o animal. Ele recebeu o apelido de “Merlin, o Pato Mundialista”.
Pato já fazia parte da rotina da tutora
O animal pertence à vendedora ambulante Karla Ivette. Em entrevista à ESPN México, ela afirmou que Merlin já a acompanhava no trabalho pelas ruas da Cidade do México muito antes da fama.
Dessa forma, o comportamento já conhecido do pato voltou a chamar atenção durante o Mundial. Ele passou a circular em áreas com grande concentração de torcedores.
Merlin é recebido pela presidência do México
A repercussão ultrapassou o esporte e chegou ao governo mexicano. Nesta segunda-feira (22), Merlin foi recebido no Palácio Nacional pela presidente Claudia Sheinbaum.
Durante a visita, o pato ocupou um espaço geralmente reservado a ministros e secretários. Em um momento descontraído, a presidente tentou fazer carinho no animal. Porém, recuou rapidamente para evitar uma possível bicada.
Disputa por registro de marca gera polêmica
Apesar da celebração, a popularidade de Merlin também gerou uma disputa jurídica. Nesta semana, Karla Ivette tentou registrar o nome do pato no Instituto Mexicano da Propriedade Industrial.
No entanto, ela encontrou um pedido anterior já protocolado. O registro foi feito em 17 de junho por David Sides Fuentes.
Ele tenta registrar a marca “O Pato Merlín. O Pato da Sorte” para fins comerciais e políticos.
Governo mexicano oferece apoio à família
Após conhecer o animal pessoalmente, a presidente Claudia Sheinbaum ofereceu apoio à família de Karla Ivette. Ela colocou a estrutura do governo à disposição para auxiliar na proteção da marca.
Com isso, o caso ganhou ainda mais repercussão no México. Além disso, reforçou a curiosidade em torno do pato que se tornou um dos símbolos mais inesperados desta Copa do Mundo.
(*) Com informações do SBT News
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