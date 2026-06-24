Copa do Mundo

Animal que viralizou no México ganha status de mascote informal do Mundial e chega até o Palácio Nacional durante a Copa do Mundo

O pato Merlin, convidado de honra da partida desta quarta-feira (24) entre México e Tchéquia, se tornou uma das figuras mais populares desta Copa do Mundo. Além disso, o animal ganhou destaque mesmo com três mascotes oficiais no torneio — Maple, o alce canadense, Zayu, a onça-pintada do México, e Clutch, a águia dos Estados Unidos.

No entanto, foi Merlin quem conquistou o público e assumiu o papel de mascote informal do Mundial.

Vídeo viral impulsiona fama do pato

A popularidade começou logo no início da competição. Um vídeo do pato caminhando entre torcedores, vestido com a camisa da seleção mexicana, viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, ele aparece ao lado dos donos nos arredores do Estádio Azteca após a partida de abertura entre México e África do Sul. Assim, a cena ganhou repercussão internacional.

Além disso, torcedores de vários países passaram a acompanhar o animal. Ele recebeu o apelido de “Merlin, o Pato Mundialista”.

Pato já fazia parte da rotina da tutora

O animal pertence à vendedora ambulante Karla Ivette. Em entrevista à ESPN México, ela afirmou que Merlin já a acompanhava no trabalho pelas ruas da Cidade do México muito antes da fama.

Dessa forma, o comportamento já conhecido do pato voltou a chamar atenção durante o Mundial. Ele passou a circular em áreas com grande concentração de torcedores.

Merlin é recebido pela presidência do México

A repercussão ultrapassou o esporte e chegou ao governo mexicano. Nesta segunda-feira (22), Merlin foi recebido no Palácio Nacional pela presidente Claudia Sheinbaum.

Durante a visita, o pato ocupou um espaço geralmente reservado a ministros e secretários. Em um momento descontraído, a presidente tentou fazer carinho no animal. Porém, recuou rapidamente para evitar uma possível bicada.

Disputa por registro de marca gera polêmica

Apesar da celebração, a popularidade de Merlin também gerou uma disputa jurídica. Nesta semana, Karla Ivette tentou registrar o nome do pato no Instituto Mexicano da Propriedade Industrial.

No entanto, ela encontrou um pedido anterior já protocolado. O registro foi feito em 17 de junho por David Sides Fuentes.

Ele tenta registrar a marca “O Pato Merlín. O Pato da Sorte” para fins comerciais e políticos.

Governo mexicano oferece apoio à família

Após conhecer o animal pessoalmente, a presidente Claudia Sheinbaum ofereceu apoio à família de Karla Ivette. Ela colocou a estrutura do governo à disposição para auxiliar na proteção da marca.

Com isso, o caso ganhou ainda mais repercussão no México. Além disso, reforçou a curiosidade em torno do pato que se tornou um dos símbolos mais inesperados desta Copa do Mundo.

(*) Com informações do SBT News

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