Houston (EUA) – A Seleção Brasileira encerrou a primeira fase da Copa do Mundo de 2026 no topo e já conhece o seu cronograma para o início do mata-mata. Classificado como líder isolado do Grupo C, o Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), no gramado de Houston, nos Estados Unidos.
A equipe canarinho carimbou a vaga após somar sete pontos na fase de grupos. O Marrocos avançou na segunda colocação da chave, enquanto a Escócia se despediu em terceiro lugar com três pontos e o Haiti amargou a lanterna sem pontuar.
Adversário
O adversário do Brasil nesta segunda fase será o vice-líder do Grupo F. A vaga segue em aberto e três seleções brigam diretamente pelo posto: Japão, Holanda e Suécia.
No cenário atual, os japoneses ocupam a posição de cruzamento com os brasileiros, mas a definição oficial só sairá após o encerramento da última rodada daquela chave.
Calendário
Se passar pelo primeiro desafio eliminatório, a Seleção Brasileira já tem o mapa traçado até a grande decisão do Mundial. Confira as datas e os horários de Brasília caso o Brasil avance em cada estágio:
- Segunda fase: 29 de junho (segunda-feira), às 14h
- Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h
- Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h
- Semifinal: 15 de julho (quarta-feira), às 16h
- Final da Copa: 19 de julho (domingo), às 16h
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