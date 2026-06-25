Celebração

Celebração histórica reuniu Maria do Carmo Monteverde, comunitários e visitantes.

Parintins (AM) – Ao redor de uma mesa enfeitada com flores, velas e a imagem de São João Batista, a família Monteverde pagou a promessa feita pelo criador do Boi Garantido, Lindolfo Monteverde, em celebração da Ladainha que acontece há mais de 80 anos reunindo familiares, devotos, a comunidade, turista e curiosos. A solenidade aconteceu no Curral Tradicional da Baixa (Curralzinho) na noite de quarta-feira (24), no dia do santo junino, e foi marcado por simbolismo de fé, tradição e emoção.

O evento integra a programação do Garantido que antecede a apresentação na Arena do Bumbódromo, no 59º Festival de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). O Curralzinho é um espaço histórico onde o Garantido deu os primeiros passos e reduto de grande importância cultural e religiosidade, de onde antecedeu a saída do boi às ruas para festejar São João.

Aos 88 anos, a filha do criador do Garantido, Maria do Carmo Monteverde, se emocionou ao relembrar da reza ao longo das décadas e das histórias contadas pelo pai, numa época em que o bumbá saía para festeja o mês junino nas ruas de Parintins.

“Essa promessa está na alma, está no coração e na alegria, porque quando eu faço este trabalho deixado pela minha geração, passado de meu pai, minha mãe, meus tios, tudo pra mim é emoção e eu vou lutar para permanecer firme e forte”, destacou.

Foto: Divulgação/Sérgio Cole

A celebração foi marcada por ritos religiosos, com a leitura do evangelho, preces, a reza da ladainha, cantigas tradicionais que, mesmo quase um século depois, mantém viva a tradição religiosa ligada ao Boi Garantido.

Com uma fogueira acessa no Curralzinho, fogos de artifício e guloseimas típicas do mês junino, a solenidade emocionou quem participou do rito e, principalmente, quem presenciou pela primeira vez a ladainha, como o jornalista esportivo do Rio de Janeiro, Luan Marinho.

“Tudo começou pela minha tia, que é uma grande admiradora da cultura brasileira e ela me apresentou o álbum de 1997 do Garantido, que é uma obra prima. Quando eu ouvi pela primeira vez, já bateu que eu seria Garantido, e desde então eu acompanhava o festival pela TV”, destacou.

Ele veio prestigiar o Festival de Parintins em 2025, mas este ano foi a primeira vez que ele teve oportunidade de acompanhar de perto a Ladainha. “É uma coisa muito bonita e rica, é algo que a gente deve se orgulhar de ter uma cultura maravilhosa como a dos bumbás. Então, é gratificante e emocionante estar aqui pela primeira vez”, contou.

Assim como Luan, outra turista que se emocionou com a Ladainha do Garantido foi a professora universitária de Santa Catarina, Kátia Agostinho. Nascida em uma peque comunidade de pescadores chamada Barra do Alagoa, ela encontrou semelhanças com o boi de Parintins.

Foto: Divulgação/Sérgio Cole Foto: Divulgação/Sérgio Cole

“Toda a minha família é família de boi, só que o boi do Sul do País é o Boi de Mamão. Meu avô era tocador e cantador. E por meio dos meus estudos eu chego a Manaus e conheço então o boi do Amazonas. Que tem um outro ritmo, outra desenvoltura e eu fico arrebatada pelo Boi Garantido. É uma dimensão que eu soube: o boi me escolheu”, enfatizou.

Ela conta que se esforçou para estar em Parintins e, em especial, na Ladainha, onde afirma estar vivendo todas as emoções como uma iniciante.

“As pessoas são simpáticas, amáveis, encontro de gerações, e podemos dizer que o mundo pode ser bem melhor quando o boi está presente”, finalizou.

A Ladainha integra o compromisso do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, para contribuir com a valorização da memória coletiva e da diversidade cultural da região.

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