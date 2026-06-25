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Seleção entra no mata-mata da Copa do Mundo de 2026, fase em que derrota significa eliminação imediata.

A Seleção Brasileira entra em campo na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos, para disputar o primeiro jogo do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Mas uma dúvida comum entre os torcedores é: se o Brasil perder, está fora da Copa?

A resposta é sim. A partir desta fase, a Copa do Mundo passa a ser disputada em jogos eliminatórios. Isso significa que quem vencer avança para a fase seguinte, enquanto o derrotado é eliminado da competição e dá adeus ao sonho do título.

Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, a decisão da vaga será na prorrogação. Persistindo a igualdade no placar, o classificado será definido na disputa por pênaltis.

Líder do Grupo C, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F, posição que, até o momento, é ocupada pelo Japão.

Se conquistar a classificação, a equipe comandada por Carlo Ancelotti voltará a campo pelas oitavas de final no dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília). As quartas de final estão marcadas para 11 de julho, a semifinal para 15 de julho e a grande decisão da Copa do Mundo será disputada em 19 de julho.

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