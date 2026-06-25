Ação especial

Ação especial reúne café da manhã regional, decoração inspirada nos bois-bumbás e condições facilitadas para a compra do primeiro imóvel em Manaus

Ação especial reúne café da manhã regional, decoração inspirada nos bois-bumbás e condições facilitadas para a compra do primeiro imóvel em Manaus.

O clima do Festival de Parintins já contagia o Amazonas. Por isso, a Smart Empreendimentos promove neste sábado (27), a partir das 9h, uma programação especial para quem deseja conquistar a casa própria. O evento acontece na Avenida do Turismo, nº 491, no bairro Ponta Negra, em Manaus.

Café da manhã regional abre programação

Para receber os visitantes, a empresa preparou um café da manhã com iguarias típicas da culinária amazonense. Além disso, a central de vendas ganhou decoração nas cores azul e vermelho. Dessa forma, o espaço entra no clima dos bois Caprichoso e Garantido.

Segundo a coordenadora de produtos da Smart Empreendimentos, Julianne Galdino, a equipe planejou cada detalhe para acolher as famílias. Assim, os visitantes poderão conhecer os empreendimentos e esclarecer dúvidas com mais tranquilidade.

“Aproveitamos este período em que as pessoas estão reunidas e otimistas com o meio do ano para abrir as portas com o nosso melhor pacote de facilidades. Queremos que o processo seja o mais transparente e ágil possível”, afirma.

Campanha oferece benefícios exclusivos

Além da experiência cultural, a ação oferece condições especiais para quem fechar negócio durante o evento.

Quem adquirir uma unidade do Smart Tower Itapuranga II terá isenção de ITBI e registro. O benefício vale para financiamentos realizados pela Caixa Econômica Federal.

Ao mesmo tempo, a campanha “Visite o Decorado e Ganhe um Pacote de Figurinhas” continua em andamento. Inspirada no clima da Copa do Mundo, a iniciativa presenteia os visitantes do apartamento decorado com um pacote de figurinhas. Com isso, a experiência se torna mais divertida para toda a família.

Já os interessados no Smart Tower Mosaico poderão aproveitar unidades selecionadas com isenção total de ITBI.

Além disso, o Smart Gran Park oferece 50% de desconto nas seis primeiras parcelas. A condição vale para financiamentos com prazo entre 180 e 204 meses.

Mercado imobiliário entra no ritmo do Festival de Parintins

Segundo o sócio e diretor comercial da Smart Empreendimentos, João Paulo Linhares, a campanha aproxima a energia do maior evento cultural do Amazonas das oportunidades do mercado imobiliário.

“O Festival de Parintins movimenta e inspira todo o nosso estado, e nós quisemos trazer essa mesma energia para o mercado imobiliário. Preparamos estas condições comerciais para garantir que o cliente encontre a oportunidade certa para fechar negócio”, ressalta João Paulo Linhares.

Para saber mais sobre a ação e os empreendimentos, os interessados podem acessar o Instagram da Smart Empreendimentos.

Sobre a Smart Empreendimentos

A Smart Empreendimentos atua em mais de 10 estados brasileiros e já entregou mais de 22 mil moradias. Além disso, a empresa prioriza o bem-estar de colaboradores, parceiros e clientes. Para isso, desenvolve projetos que unem crescimento sustentável, confiança e impacto positivo nas comunidades onde atua.

Mais do que construir imóveis, a companhia busca fortalecer relações duradouras. Ao mesmo tempo, trabalha para contribuir com um futuro melhor para as próximas gerações.

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