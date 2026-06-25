Festival de Parintins 2026

Caprichoso revela espetáculo ‘Brinquedo que Canta Seu Chão’ para o Festival de Parintins 2026

O Boi Caprichoso apresentou, na quarta-feira (24), o projeto artístico que defenderá na arena do Bumbódromo durante o 59º Festival de Parintins. Em coletiva realizada no Curral Zeca Xibelão, em Parintins, o bumbá azul e branco revelou o tema “Brinquedo que Canta Seu Chão”, que servirá de base para as três noites de apresentação no festival.

O encontro reuniu jornalistas, torcedores, artistas e integrantes da associação. Além disso, marcou a divulgação oficial dos conceitos, narrativas e elementos que compõem o espetáculo preparado para a disputa deste ano.

Caprichoso destaca preparação para o festival

Durante a coletiva, o presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, ressaltou o trabalho realizado nos últimos meses e destacou a dedicação das pessoas envolvidas na construção do projeto.

“Estamos preparados. Vamos estar no chão, no tablado, na rampa, nos guindastes e nas arquibancadas. Esse é o Caprichoso que vibra, que acredita e que vive intensamente esse momento. Estamos prontos para fazer um grande festival e lutar pelo título de 2026”, afirmou.

Tema reforça identidade e pertencimento

O presidente do Conselho de Artes do Caprichoso, Ericky Nakanome, explicou que “Brinquedo que Canta Seu Chão” propõe uma reflexão sobre a identidade do próprio boi enquanto símbolo cultural construído ao longo de gerações.

Segundo ele, o espetáculo apresenta o Caprichoso como um elemento que vai além da representação folclórica. Dessa forma, a proposta destaca memórias, afetos, pertencimento e a relação profunda do boi com seu território.

“Brinquedo que Canta Seu Chão é um tema de autoafirmação. O Caprichoso é muito mais do que um objeto feito de pano, espuma e isopor. Ele se tornou um símbolo que reúne sentimentos, histórias, pertencimento e identidade”, destacou.

Três atos conduzem a narrativa do espetáculo

O projeto artístico está dividido em três grandes narrativas: “O Brinquedo do Povo Canta Parintins”, “O Brinquedo Ancestral Canta Amazônia” e “O Brinquedo da Resistência Canta Norte Brasil”.

Ao longo das apresentações, o espetáculo amplia sua dimensão. Primeiro, valoriza a realidade de Parintins. Em seguida, exalta a Amazônia. Por fim, homenageia os povos do Norte e sua resistência cultural.

Povos indígenas fortalecem a proposta artística

A coletiva também contou com a participação de representantes dos povos indígenas Assurini, Xikrin e Arapium. A presença dos convidados reforça a valorização dos saberes ancestrais e das culturas originárias presentes na construção do projeto.

Entre os participantes estavam Raimundo Assurini, Verônica de Fátima Santos, Akauã Arapium, Takak Xikrin de Parauapebas e Ire-Xikrin. Eles colaboram diretamente na construção das referências culturais que o boi apresentará na arena.

Projeto resulta de meses de pesquisa e planejamento

O apresentador do Caprichoso, Edmundo Oran, destacou que o espetáculo é fruto de mais de oito meses de pesquisas, criação e planejamento desenvolvidos pelo Conselho de Arte.

“Foi um trabalho construído durante mais de oito meses, com dedicação diária do Conselho de Arte. É um projeto muito bonito e encantador, e a expectativa é a melhor possível. O ensaio técnico já permitiu mostrar um pouco do que será apresentado nas três noites”, afirmou.

Cultura amazônica ganha destaque no Bumbódromo

Com apoio do Governo do Amazonas, o Festival de Parintins segue como um dos maiores espetáculos culturais do país. Além de valorizar a cultura amazônica, o evento fortalece a economia criativa e amplia a visibilidade das tradições dos povos da região.

Nesse contexto, o Caprichoso aposta em uma narrativa que une identidade, ancestralidade e resistência para emocionar o público e buscar mais um título no Bumbódromo.

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