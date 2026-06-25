Copa do Mundo

Seleção sul-americana faz 2 a 1, conquista vitória inédita sobre os alemães e garante vaga histórica no mata-mata da Copa do Mundo

O Equador conquistou uma classificação histórica para as oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Alemanha por 2 a 1, nesta quinta-feira (25), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. Com uma atuação de superação, os equatorianos buscaram a virada após saírem atrás no placar e venceram os alemães pela primeira vez na história.

Sané abriu o marcador para a Alemanha logo nos primeiros minutos da partida. No entanto, Angulo empatou ainda no primeiro tempo e, posteriormente, Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, marcou o gol da vitória na etapa final.

Apesar da derrota, a Alemanha terminou na liderança do Grupo E, com seis pontos, graças ao saldo de gols superior ao da Costa do Marfim. Já o Equador encerrou a fase de grupos com quatro pontos e assegurou presença na fase eliminatória pela segunda vez em sua história.

Alemanha começa melhor, mas Equador reage rapidamente

A seleção alemã precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Após uma jogada construída pela direita, Wirtz encontrou Sané na entrada da área. O atacante finalizou rasteiro e venceu o goleiro Hernán Galíndez.

Pouco depois, aos oito minutos, o Equador respondeu. Vite pressionou a saída de bola, recuperou a posse e deixou Angulo em condições de finalizar. O atacante acertou um chute forte de fora da área e igualou o marcador.

Depois do empate, o confronto ficou mais equilibrado. As duas equipes encontraram dificuldades para criar oportunidades claras e passaram a disputar a posse de bola principalmente no meio-campo até o intervalo.

Equador cresce no segundo tempo e conquista a virada

Na volta para a etapa final, a Alemanha chegou a ter um pênalti marcado a seu favor. Entretanto, após revisão do VAR, a arbitragem anulou o lance por uma falta na origem da jogada.

A partir desse momento, o Equador assumiu o controle da partida. A equipe comandada por Sebastián Beccacece passou a pressionar mais, explorando principalmente a velocidade pelos lados do campo.

O gol da classificação saiu aos 31 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Gonzalo Plata se antecipou à marcação e desviou de primeira para superar Manuel Neuer, decretando a virada equatoriana.

Nos minutos finais, a Alemanha tentou buscar o empate, mas encontrou dificuldades diante da sólida marcação adversária.

Gonzalo Plata decide e confirma classificação

O atacante Gonzalo Plata foi decisivo ao marcar o gol da vitória que garantiu a classificação do Equador. O jogador do Flamengo aproveitou a cobrança de escanteio, antecipou-se ao zagueiro Jonathan Tah e tocou com a ponta do pé para vencer Neuer.

Além do autor do gol da vitória, Angulo também teve atuação destacada. O atacante marcou o primeiro gol equatoriano e foi uma das principais armas ofensivas da equipe durante toda a partida.

Meio-campo alemão tem atuação abaixo

Diferentemente das rodadas anteriores, o meio-campo da Alemanha não conseguiu repetir o desempenho que havia apresentado na fase de grupos.

Nmecha falhou na origem do gol de empate do Equador e teve pouca participação ofensiva. Musiala, considerado uma das principais estrelas da equipe, também ficou apagado durante boa parte da partida.

Situação das seleções

Com a vitória, o Equador avança às oitavas de final e agora aguarda a definição dos demais grupos para conhecer seu adversário na próxima fase.

Enquanto isso, a Alemanha segue para o mata-mata como líder do Grupo E e enfrentará um dos melhores terceiros colocados da competição.

Ficha técnica

Equador 2 x 1 Alemanha

Competição: Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo E

Data: quinta-feira, 25 de junho de 2026

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Gols: Sané (ALE); Angulo e Gonzalo Plata (EQU).

Equador: Hernán Galíndez; Alan Franco (Preciado), Pacho, Ordóñez, Hincapié (Estupiñán); Moisés Caicedo, Vite e Angulo (Félix Torres); Gonzalo Plata, Valencia (Kevin Rodríguez) e Yeboah (Jordy Caicedo). Técnico: Sebastián Beccacece.

Alemanha: Neuer; Kimmich (Thiaw), Tah, Rudiger e Raum; Nmecha (Beier) e Pavlovic (Stiller); Wirtz (Gross), Musiala e Sané; Havertz (Undav). Técnico: Julian Nagelsmann.

(*) Com informações do LANCE!

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