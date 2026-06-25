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Lutador amazonense conquista o Youth Nationals 2026 na Carolina do Sul

O lutador amazonense Oscar Bisneto, da academia APEX, finalizou o norte-americano Lane Kona em menos de dois minutos no último sábado (20) e conquistou o título do Youth Nationals Championships 2026, na Carolina do Sul, Estados Unidos. A competição é organizada pela Federação GAMMA.

O resultado consolidou a ascensão internacional do atleta. Desde o início da luta, Oscar controlou o ritmo do combate e demonstrou preparo físico para sustentar a intensidade da disputa.

Domínio desde o início do combate

No início da luta, Oscar ditou o ritmo na trocação em pé. Ele conectou golpes de muay thai e boxe e, em seguida, levou o adversário ao chão com um double-leg preciso.

Finalização rápida no solo

Na sequência, já no solo — sua principal especialidade — o atleta encaixou um arm-lock e encerrou a disputa ainda no primeiro round. Assim, confirmou a vitória por finalização.

Evolução técnica e transição de golpes

Com o resultado, Oscar demonstrou evolução na transição entre trocação e grappling. Além disso, aproveitou as brechas deixadas pelo adversário durante o combate.

Preparação e equipe técnica

Representando a academia APEX Jiu-jitsu e MMA, o atleta treina sob orientação dos professores John Brattelli e Dalashi na trocação de muay thai e boxe. No jiu-jitsu, recebe treinos do mestre Shane Jamil.

Rotina intensa de treinos

Para manter o desempenho, Oscar combina treinos de MMA com wrestling e musculação. Dessa forma, trabalha resistência, força e explosão. Além disso, segue dieta orientada por profissionais da saúde esportiva.

Próximas disputas

O atleta tem pela frente o Virginia Open de Jiu-jitsu, em julho, e o Panamericano de Jiu-jitsu, em outubro.

*Com informações da assessoria

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