Pré-festival

Evento abriu oficialmente a programação do 59º Festival de Parintins e recebeu turistas de todo o Brasil.

A Festa dos Visitantes 2026 reuniu cerca de 25 mil pessoas na noite desta quinta-feira (25), no Bumbódromo de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), marcando a abertura da programação oficial do 59º Festival de Parintins. Embalada pelos shows de Leonardo, Filho do Piseiro e artistas amazonenses, a festa recebeu turistas de diversas regiões do Brasil e do exterior, além de moradores da ilha.

A Festa dos Visitantes 2026 reuniu cerca de 25 mil pessoas na noite desta quinta-feira (25), no Bumbódromo de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), marcando a abertura da programação oficial do 59º Festival de Parintins. Embalada pelos shows de Leonardo, Filho do Piseiro e artistas amazonenses, a celebração recebeu turistas de todas as regiões do Brasil e do exterior, além da população parintinense, antecipando o clima da disputa entre os bois Caprichoso e Garantido.

Com um palco 360º, o evento valorizou a diversidade musical e a cultura amazonense. O secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André, destacou que a festa representa o primeiro contato dos turistas com a grandiosidade do Festival de Parintins.

“A Festa dos Visitantes tem esse viés de receptividade, de acolhimento, de ser o prenúncio do que é o Festival de Parintins. É um momento para receber bem quem chega à cidade e apresentar um pouco da nossa cultura antes mesmo do início das apresentações na arena”, afirmou. Foto: Gabi Vitim/Sec

Segundo o secretário, a programação deste ano valorizou artistas amazonenses e proporcionou uma experiência única aos visitantes.

“Parintins é algo que não se explica, se sente. Quem vem pela primeira vez fica maravilhado e quem já conhece sempre retorna. O festival ainda nem começou e já é possível sentir essa energia tomando conta da cidade”, ressaltou.

Entre os milhares de turistas presentes estava a goiana Marciana Gonçalves, que visita Parintins pela primeira vez e destacou a receptividade do povo amazonense.

“Estou sendo muito bem recebida. As pessoas são calorosas, acolhedoras e a segurança também me chamou atenção. É uma experiência grandiosa, que supera qualquer expectativa. Estou aprendendo muito sobre essa cultura e quero levar um pouco dessa vivência para a minha cidade”, afirmou. Foto: Gabi Vitim/Sec

Sonho realizado para artistas amazonenses

Além de receber grandes nomes da música nacional, a Festa dos Visitantes também abriu espaço para artistas do Amazonas, que estrearam no palco do evento.

O cantor Edilson Santana definiu a participação como a realização de um sonho.

“Estar pela primeira vez na Festa dos Visitantes é um sonho realizado. É uma oportunidade de mostrar, por meio da música e da poesia, a nossa forma de viver, de cantar e de celebrar a cultura do boi-bumbá. Preparamos um grande repertório para emocionar o público”, disse.

Quem também estreou foi o levantador de toadas Bruno Costa, que ressaltou a importância do momento.

“É uma honra muito grande participar da Festa dos Visitantes. Esse evento é o portal de entrada para quem chega a Parintins e representa o início dessa grande festa”, comentou.

Leonardo realiza sonho de cantar em Parintins

Uma das atrações mais aguardadas da noite, o cantor Leonardo afirmou que sempre sonhou em conhecer o Festival de Parintins e comemorou a oportunidade de se apresentar pela primeira vez na ilha.

“Sempre sonhei em conhecer Parintins. Eu só via pela televisão e agora estou vivendo essa energia contagiante. É uma das maiores festas do Brasil e tem uma identidade própria. Essa disputa saudável entre o azul e o vermelho faz toda a diferença. Estou muito feliz e grato por fazer parte desse momento”, declarou.

Outro destaque foi o amazonense Filho do Piseiro, que celebrou a estreia na Festa dos Visitantes.

“É a realização de um sonho estar pela primeira vez em Parintins e abrir minha participação justamente na Festa dos Visitantes. Preparei um show muito especial para agradecer todo o carinho que recebo do povo amazonense. Vim para fazer história”, destacou.

Promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com apoio do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), a Festa dos Visitantes abriu oficialmente a programação do maior espetáculo cultural da Amazônia.

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