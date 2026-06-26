Mudanças

Nova regra permite que itens individuais interajam com as duas galeras em momentos diferentes, sem perda de pontos.

Manaus (AM) – O regulamento do 59º Festival de Parintins foi alterado para flexibilizar a apresentação dos itens individuais às galeras durante as três noites de disputa no Bumbódromo. A mudança foi oficializada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em conjunto com a Prefeitura de Parintins, por meio de um termo aditivo assinado pelas partes envolvidas.

A mudança foi oficializada por meio de termo aditivo assinado pelas partes envolvidas e altera a redação de um dos dispositivos que trata da evolução dos itens individuais em relação às galeras localizadas nas arquibancadas laterais da arena.

A medida busca garantir condições adequadas para a apresentação dos itens em arena, valorizando a experiência do público e preservando a excelência artística que consolidou o festival como uma das maiores manifestações culturais do país.

Com a mudança, os itens devem realizar obrigatoriamente suas apresentações voltadas para as duas galeras, no entanto, o dispositivo passa a prever que a realização dessa interação poderá ocorrer em momentos distintos da apresentação, sem que haja aplicação de penalidades ou prejuízo à pontuação, independentemente de o momento coincidir ou não com a defesa técnica diante da Comissão Julgadora.

O 59º Festival de Parintins acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho e reúne milhares de visitantes na disputa entre os bois Caprichoso e Garantido, consolidando-se como um dos maiores espetáculos culturais do Brasil.

A atualização do regulamento reforça o compromisso do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com a transparência, o diálogo institucional e o constante aperfeiçoamento do Festival de Parintins.

LEIA MAIS:

Festival de Parintins impulsiona moda, artesanato e pequenos negócios com apoio do Sebrae