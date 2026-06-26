Expedição

Ativista colombiano Wilber Honório percorre o rio Amazonas em alerta contra a poluição por plástico.

Parintins (AM) – Após 250 dias nadando pelo rio Amazonas, o professor e ativista colombiano Wilber Honório Muñoz, de 45 anos, conhecido como “homem-peixe”, chegou a Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) de forma inusitada durante sua expedição de conscientização ambiental. O atleta saiu de Cusco, no Peru, entrou no Brasil por Tabatinga e segue a calha do rio Amazonas com destino final em Belém do Pará.

A travessia integra o projeto “Amazonas a pulmón”, iniciativa que busca alertar a população mundial sobre os impactos do lixo plástico nos rios e a importância da preservação dos recursos hídricos. Segundo Honório, a ideia é transformar o próprio percurso em uma mensagem viva de conscientização ambiental.

Durante a chegada à Ilha da Magia, o colombiano destacou que uniu duas paixões: a natação e a defesa do meio ambiente. Ele afirma que cada etapa da jornada reforça o alerta sobre os danos causados pela poluição nos rios da Amazônia.

“Vim nadando para deixar uma mensagem: não jogue lixo no rio. O objetivo é chegar a Belém do Pará. Vim do Peru, onde o rio nasce, tudo por uma mensagem de conscientização”, disse. Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por JoseTrips 🌍 (@josetrips26)

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) de Parintins acompanhou a chegada do atleta e informou que a Prefeitura vai disponibilizar apoio e estadia durante a passagem do ativista pela cidade, já que ele depende de suporte ao longo da expedição.

A iniciativa chama atenção de moradores e visitantes, transformando a passagem do “homem-peixe” pela região em um símbolo de alerta sobre a preservação dos rios amazônicos.

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