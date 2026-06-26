Confusão

Confusão começou durante festa no bairro Terra Preta e deixou feridos e danos ao estabelecimento.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga generalizada em uma casa de shows no bairro Terra Preta, em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, que terminou com pessoas feridas e danos à estrutura do estabelecimento na madrugada desta sexta-feira (26).

Nas imagens, é possível ver o momento em que a confusão se espalha rapidamente pelo local, saindo do interior da casa de eventos para a área externa. Homens e mulheres aparecem envolvidos na pancadaria, em meio a empurrões e agressões, inclusive com o uso de garrafas.

O tumulto causou ainda a destruição de móveis e outros objetos do estabelecimento, deixando prejuízos ao espaço onde a festa acontecia. A situação chamou atenção de moradores da região, que registraram parte da confusão.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de feridos nem sobre o estado de saúde das vítimas. Também não foi confirmado se houve prisões relacionadas ao caso.

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