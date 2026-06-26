Tristeza

O atleta Héctor Bello fez um relato emocionante nas redes sociais; tragédia provocou os tremores mais fortes no país em mais de 100 anos.

Caracas (Venezuela) – O jogador de futebol venezuelano Héctor Bello usou suas redes sociais para confirmar a trágica morte de sua esposa, Andrea. Ela foi uma das vítimas dos violentos terremotos que devastaram a costa norte da Venezuela na última quarta-feira (24).

Em um desabafo doloroso, o atleta revelou que a esposa sacrificou a própria vida em um ato heroico para salvar a filha bebê do casal durante o desabamento provocado pelo sismo. “Você foi uma mulher valente que, nos seus últimos suspiros, nunca a abandonou”, escreveu o jogador.

Desabafo

Em uma longa e comovente carta aberta, Bello relembrou momentos simples e felizes do cotidiano ao lado da companheira, como as chamadas de vídeo em família e as brincadeiras com filtros de celular que faziam a filha sorrir. O atleta prometeu manter viva a memória da esposa na criação da menina.

“Vou me encarregar de lembrar à nossa bebê o quanto você foi maravilhosa e o quanto a amava. Você me deixou a alma destruída, me deixou sozinho. A luta sempre dissemos que era dos dois. Lembra que eu sempre te dizia que para sempre você seria a minha mulher? Você ria toda apaixonada e suas bochechas ficavam vermelhas”, desabafou Héctor, que está sem clube desde o final de 2025, quando defendeu o Bolívar SC.

Drama dos Atletas

Héctor Bello não foi o único profissional do futebol atingido pela catástrofe. O zagueiro argentino Lucas Trejo também utilizou os canais digitais para pedir ajuda e informar que diversos familiares estão desaparecidos após o desabamento do prédio onde residiam em território venezuelano.

A comunidade esportiva local e internacional começou a se mobilizar para oferecer apoio logístico e financeiro aos jogadores afetados pela destruição massiva na região metropolitana de Caracas.

O Pior em 100 Anos

A tragédia foi desencadeada por dois abalos sísmicos sequenciais de magnitudes 7,2 e 7,5 na escala Richter, que atingiram o norte do país com um intervalo de apenas 39 segundos entre eles.

O governo da Venezuela classificou oficialmente o desastre como o terremoto mais forte e destrutivo registrado no país em mais de um século. Os tremores derrubaram dezenas de edifícios, colapsaram a infraestrutura de transporte e energia de Caracas e foram tão intensos que chegaram a ser sentidos na Colômbia e em estados do norte do Brasil.

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