Segurança

Organização reforça que o público deve checar a lista de restrições antes de ir à festa; segurança terá grande efetivo e alta tecnologia.

Parintins (AM) – Um forte esquema de segurança e monitoramento tecnológico foi montado para blindar os torcedores que vão acompanhar as noites de disputa do Festival Folclórico de Parintins. As autoridades reforçaram o alerta para que os visitantes e moradores consultem minuciosamente a lista de itens proibidos antes de se deslocarem para o Bumbódromo.

A medida visa agilizar as vistorias nas catracas de acesso e evitar que objetos perigosos ou não autorizados entrem na arena, garantindo a integridade física tanto dos torcedores do Caprichoso quanto do Garantido.

Colaboração

O plano de ação envolve um trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e agências de trânsito. A coordenação do policiamento destacou que, embora o aparato estatal esteja operando com capacidade máxima, o comportamento preventivo de quem vai assistir à festa é o fator decisivo para o sucesso da operação.

A orientação é que o público chegue cedo ao redor do Bumbódromo para passar pelas barreiras de revista com tranquilidade, portando apenas o estritamente necessário para os dias de espetáculo.

Tecnologia

Para esta edição, o monitoramento nos arredores e dentro do estádio ganhou o reforço de câmeras de alta definição com reconhecimento facial, além de drones mapeando as rotas de fuga e áreas de grande aglomeração.

O policiamento nos rios e no aeroporto do município também foi intensificado para absorver o fluxo de turistas que chegam à Ilha da Magia. Todo o efetivo destacado permanecerá em regime de plantão até a dispersão final após a apuração das notas.

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