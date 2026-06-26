Automobilismo

Evento gratuito acontece neste domingo (28), em Manaus, e reúne veículos clássicos em uma programação para toda a família

Os apaixonados por automobilismo têm um compromisso neste domingo (28), a partir das 17h, no estacionamento externo L1 do Shopping Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus. Com entrada gratuita, o Encontro de Carros Antigos reunirá veículos que marcaram época e continuam despertando o interesse de colecionadores e admiradores.

O evento é voltado para toda a família e oferece uma opção de lazer ao ar livre. Além da exposição, o público poderá conhecer curiosidades sobre os veículos, conversar com os proprietários e registrar fotos ao lado de modelos que atravessaram gerações.

Exposição reúne veículos que marcaram época

Segundo a coordenadora de Marketing do Shopping Ponta Negra, Luana Coelho, um dos diferenciais do encontro é a capacidade dos carros clássicos de despertar memórias e aproximar diferentes gerações.

“Muitas pessoas encontram carros parecidos com os que fizeram parte da infância ou da história da família. É um evento que desperta lembranças e cria momentos de conexão entre pais, filhos e avós. Mesmo quem não entende de carros acaba se encantando. São modelos que marcaram épocas e despertam curiosidade, admiração e muitas lembranças”, destacou.

Evento é opção de lazer para toda a família

Além dos admiradores de carros antigos, o encontro também pretende atrair visitantes de diferentes idades. Segundo Luana Coelho, a expectativa é reunir desde pessoas que acompanharam esses modelos circulando pelas ruas até o público mais jovem, que terá a oportunidade de conhecer de perto veículos considerados referências da cultura automotiva.

Dessa forma, o evento busca proporcionar uma experiência que une lazer, história e convivência entre diferentes gerações.

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