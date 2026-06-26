Parintins 2026

Evento reuniu poetas, torcedores e convidados no bairro da Francesa em preparação para o Festival de Parintins 2026

Compositores do Boi Caprichoso se reuniram na quinta-feira (25), no bairro da Francesa, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), para celebrar a cultura e a tradição da nação azul. O encontro reuniu poetas, torcedores e convidados ao som de toadas, peixe frito e confraternização.

O evento fez parte da preparação para o Festival de Parintins, que ocorre de sexta-feira (26) até domingo (28).

Encontro surgiu em 2024 e reúne compositores no bairro da Francesa

Segundo o compositor Otacílio Cardoso Júnior, o encontro dos chamados “poetas azulados” surgiu em 2024 a partir da iniciativa de três compositores que já frequentavam o bairro da Francesa.

“O encontro dos poetas azulados surgiu em 2024, da ideia de três compositores que já frequentavam o berço da Francesa, especialmente na barraca do Bananinha, que vende peixe. Ali eles se sentavam, tocavam violão, charango e muita toada. E, assim, também surgiram algumas toadas na concepção do Boi Caprichoso”, conta.

Ele explica que o espaço se tornou ponto de encontro de artistas, itens do Boi Caprichoso e compositores dos bairros da Francesa e Palmares.

“Por lá sempre passaram vários artistas, itens do Caprichoso, assim como uma grande quantidade de compositores dos bairros da Francesa e do Palmares. A intenção sempre foi essa: reunir, fazer uma confraternização sempre no dia da Festa dos Visitantes, que antecede o início do Festival, quando já há muitos visitantes na cidade”, relata.

Encontro reúne convidados e reforça valorização da cultura

O segundo vice-presidente do União Brasil no Amazonas e pré-candidato a deputado estadual, Marcellus Campêlo, participou do encontro deste ano.

“Esse é um momento de muita alegria e de valorização da cultura parintinense. Precisamos sempre incentivar e exaltar quem faz cultura”, afirmou.

Marcellus Campêlo já atuou como secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Projetos de infraestrutura são citados durante evento

A UGPE é responsável pelo Programa de Saneamento Integrado (Prosai), que executa obras de infraestrutura em Parintins.

Segundo Campêlo, o programa prevê intervenções no entorno do bairro da Francesa, incluindo parques, praças, novo mercado, obras de mobilidade urbana, saneamento, habitação e reflorestamento.

“São obras que beneficiam a cidade toda. O Prosai já resolveu o problema dos poços contaminados que abasteciam a população, que hoje recebe água tratada e de qualidade. Tenho muito orgulho de ter participado desse processo, desde o planejamento e captação de recursos”, relacionou.

Obras de abastecimento e saneamento avançam em Parintins

Durante a gestão de Marcellus Campêlo, o Prosai entregou a primeira etapa do novo sistema de abastecimento de água em Parintins.

Além disso, teve início a construção dos quatro Centros de Reservação e Distribuição (CRDs), que vão ampliar em 45 vezes a capacidade de armazenamento de água no município.

Um dos centros já foi concluído. As obras da rede de esgoto seguem em andamento e devem ampliar a cobertura atual de zero para até 25% da cidade.

(*) Com informações da Assessoria

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